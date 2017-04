ADALNE - L'ETERNA GIOVINEZZA/ Su Canale 5 il film con Blake Lively (oggi, 27 aprile 2017)

Adaline - L'eterna giovinezza

ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - Adaline - L'eterna giovinezza, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere fantastica e sentimentale dal titolo originale The Age of Adaline. Si tratta di un film americano del 2011 che ha visto la regia di Lee Toland Krieger mentre nel cast sono presenti Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Kathy Baker e Amanda Crew. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna di nome Adaline Bowman (Blake Lively) nata all’inizio del 1900 e riuscita a vivere fino al ventunesimo secolo arrivando ai giorni nostri. Adaline infatti era una semplice donna e mai avrebbe immaginato di riuscire ad avere la fortuna di possedere un’eterna giovinezza. La donna infatti era stata in qualche modo salvata da un evento prodigioso dalla morte e questo episodio le aveva fatto assaporare la bellezza di non poter mai invecchiare. È ciò che le succede a ventinove anni quando Adaline inizia a prendere coscienza di come il suo corpo in qualche modo la preservi dalla vecchiaia dandole la possibilità di vivere un momento magico ed un destino molto particolare che nessun umano è riuscito ad assaporare prima di lei. Così facendo, grazie a questo potere di eterna giovinezza, Adaline riesce a vivere per molti decenni, affrontando anche in qualche modo le varie e numerose trasformazioni e vicissitudini del mondo, come lo scoppio delle due guerre mondiali, poi successivamente le lotte sociali avvenute intorno al 1960 per la libertà, fino ad arrivare agli ultimi eventi della storia del mondo. Adaline è ben consapevole di quanto sia fortunata e allo stesso tempo è conscia di come questo suo dono debba cercare di mantenerlo quanto più possibile segreto. Mossa da queste preoccupazioni, Adaline riesce in questo intento, ma tuttavia racconta tutto alla propria amata figlia vivendo con lei una vita serena e tranquilla. Tuttavia un giorno il destino le mette sulla sua strada un uomo di nome Ellis Jones (Michiel Huisman). Si tratta di un affascinante filantropo che in qualche modo accende in lei il desiderio di amore e di vivere la vita con pienezza. Dopo un po’ di tempo di frequentazioni, Adaline decide di andare a conoscere i suoi genitori e così si reca nella loro casa per un weekend, questa situazione però avrà per Adaline delle importanti ripercussioni in quanto rischia di portare a galla il suo importante segreto.

