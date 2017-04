AL BANO LITIGA CON ANZIANO/ Video, Quanto ti pagano per essere qui? Niente!? Non ci credo!

Al Bano (Foto: LaPresse)

AL BANO LITIGA CON ANZIANO: IL VIDEO. SAN SEVERO, BATTIBECCO PER IL CACHET: "QUANTO TI PAGANO PER ESSERE QUI?" - Nessuno è profeta in patria, ma non pensavamo che valesse anche per Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese è stato, infatti, protagonista di un battibecco con un anziano di San Severo, che non ne voleva sapere proprio di fidarsi delle parole dell'artista. Tutta colpa del concerto per la legalità organizzato da Michele Placido in occasione della festa della Liberazione, ieri 25 aprile. L'artista di Cellino San Marco ha preso parte all'evento e la questione relativa al suo compenso ha portato allo scontro con l'anziano. Quando quest'ultimo gli ha chiesto quanto fosse stato pagato («Quanti soldi ti hanno dato per venire a San Severo?»), Al Bano ha assicurato: «Sono venuto qui a cantare gratis».

L'uomo, però, non ha creduto alle parole del cantante, nonostante i tentativi di quest'ultimo di convincerlo. La diffidenza dell'anziano ha infastidito l'artista pugliese, che ha perso la pazienza e alzato i toni della discussione che era cominciata scherzosamente. «Non ci credo, è una stronzata» - ha cominciato ad alzare la voce, arrivando poi a dire ad Al Bano - «Tieni per te la tua verità». Alza il tono anche il cantante: «Me l'hai chiesta tu». L'anziano ribadisce: «Non ci credo». I presenti intuiscono che la situazione può degenerare e allora li separano. Il battibecco, però, è stato ripreso e il video è diventato virale nel giro di poche ore.

