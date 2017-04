ANDREA ORLANDO/ Il ministro e candidato alle Primarie Pd ospite al Maurizio Costanzo Show (oggi 27 aprile)

Maurizio Costanzo Show foto

ANDREA ORLANDO TUONA CONTO MATTEO RENZI (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Parole molto dure quelle di Andrea Orlando, candidato alla segreteria del PD. Domenica 30 aprile, infatti, si voteranno le primarie del Partito Democratico e l'unico in grado di poter ostacolare la candidatura di Matteo Renzi è sicuramente il ministro Andrea Orlando. L'uomo ha tuonato contro l'ex premier (anzi, contro i renziani) invitando lui e i suoi sostenitori a trovare qualcun altro che possa scagliarsi contro i magistrati. Orlando si riferisce all'inchiesta Consip e afferma di aver sempre agito nel pieno della legalità e della trasparenza, in totale equilibrio. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, il ministro ha affermato di non aver autorizzato alcuna ispazione nella Procura di Napoli e il suo atteggiamento è sempre stato coerente, indipendentemente da partiti e correnti.

ANDREA ORLANDO, TUTTI COL MINISTRO PER LE PRIMARIE? (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Circa 100 amministratori locali liguri tra sindaci, assessori e consiglieri si sono esposti per la candidatura di Andrea Orlando a guida del Partito Democratico. In Liguria, la Coordinatrice Valentina Ghio e il Vice sindaco della Città Metropolitana di Genova Giorgio Guerello si sono esposti in favore del ministro, considerandolo come simbolo del PD e delle sue idee innovative seguendo sempre meno risorse. Il Partito Democratico dovrebbe mettere gli enti locali al centro delle esperienze e Andrea Orlando, prossimo ospite del Maurizio Costanzo Show, viene visto come il personaggio chiave di questo cambiamento.

ANDREA ORLANDO, LA SCHEDA (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Andrea Orlando nasce a La Spezia il 9 febbraio 1969 da una famiglia campana d'azione ligure. Ha 48 anni e ha frequentato l'università di Giurisprudenza, non portandola a termine. E' attualmente il guardasigilli nel governo Gentiloni. Non è sposatto e la sua carriera politica inizia nel 1989 entrando nella Federazione Giovanile Comunista Italiana. Nel 1995 diventa segretario del Partito Comunista. Il 2008 è un anno molto importante per Andrea Orlando dato che entra come componente della Commissione Parlamentare antimafia.

