Amici serale 2017 / Anticipazioni e news: Riccardo Marcuzzo debutta col nome d’arte, ecco Riki

Amici 2017

AMICI SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO, ECCO QUANDO ESCE IL SUO PRIMO EP CON IL SUO “VERO” NOME - C'è grandissima attesa per il primo lavoro di Riccardo Marcuzzo, potenziale vincitore di Amici 16. Nonostante il cantante sia molto apprezzato dalla fan, la sua corsa al serale non è stata affatto semplice. In più di una occasione infatti, il giovane cantautore milanese è stato al centro delle polemiche anche per via del suo carattere fortemente controverso. La novità delle ultime ore però, ha letteralmente fatto impazzire le fan! Il primo EP di Riccardo Marcuzzo sta prendendo ufficialmente vita e uscirà il prossimo 12 maggio. L'artista, ha scelto anche il suo nome d'arte ufficiale: Riki. Il titolo del suo lavoro sarà "Perdo le parole" e, il suo primo EP conterrà sette tracce: "Polaroid", "Sei mia", "Perdo le parole", "Balla con me", "Ti luccicano gli occhi", "Diverso" e "Credi in te". Tre di queste sette tracce, sono già state presentate nel corso del serale di Amici 2017 dove attualmente gareggia con la Squadra Blu di Elisa. Per Riccardo Marcuzzo, si erano proposte ben quattro case discografiche: Warner Music, Sony Music, Universal Music e Sugar. Il giovane allievo di Amici ha ufficialmente scelto la Sony per iniziare il suo strepitoso percorso discografico. "Sei mia", singolo d'esordio di Riki, è stato un vero successo che aveva già consacrato il giovane alla vittoria finale. In corsa per il primo posto insieme a lui, troviamo anche Federica Carta, nella sua stessa Squadra e, new entry delle ultime settimane: Thomas Bocchimpani.

Il 17enne infatti, è stato l'unico ad essere preso in considerazione da Marco Castoldi prima di venire sostituito da Emma Marrone. Anche la cantautrice salentina ha avuto modo di offrire il meglio del cantante e, durante il corso del precedente serale, Thomas ha incantato tutti con la sua personalissima interpretazione di "Hai le isole negli occhi", brano di Tiziano Ferro che, data la particolarità della voce del musicista di Latina, avrebbe immediatamente potuto creare l'effetto "copia incolla", ed invece… Bocchimpani ha offerto al pubblico di Amici, una sua reinterpretazione unica. La vittoria del serale di Amici 2017 è davvero nelle mani di Riccardo? Per lui, sicuramente, si sono già spalancate le porte del successo.

© Riproduzione Riservata.