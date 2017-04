Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole e italiane: cosa nasconde il libro di Salvador Castro?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 APRILE: LE STRANEZZE DI CRISTOBAL - L'avvincente episodio de Il Segreto di ieri sera ha confermato le stranezze di Cristobal Garrigues, sempre più protagonista di dissapori sia con Donna Francisca che con Raimundo. Nulla cambierà nell'appuntamento odierno con la telenovela spagnola, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20, durante il quale Raimundo deciderà di restare in guardia, convinto che l'intendente molto presto commetterà un errore. Nel frattempo il pericoloso individuo si impossesserà di un libro un tempo appartenuto a Salvador Castro, sostituendolo con il proprio. Quali saranno le ragioni di questo scambio? Ci sarà un misterioso legame tra i due uomini? I problemi non saranno di casa soltanto alla villa: anche alla Miel Amarga Sol sarà profondamente scossa dall'aborto, mentre Candela non se la passerà molto meglio a causa di continui malesseri che faranno crescere la preoccupazione di Severo. Quali saranno le ragioni di questi problemi di salute?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BEATRIZ E CAMILA ALLO SCONTRO - Gli intrighi di Lucia non avranno fine nelle puntate spagnole de Il Segreto. In esse, infatti, assisteremo ad un lento e progressivo isolamento di Camila nella sua stessa casa, tanto che a farne le spese sarà persino il suo rapporto con Beatriz. Consapevole della confusione nata a Los Manantiales, Hernando deciderà di allontanarsi per qualche giorno dalla tenuta per un breve viaggio. Chiederà a Beatriz di seguirlo ma lei, delusa per le recenti vicissitudini con Matias, deciderà di non lasciare Puente Viejo, sperando che le cose possano risolversi. Camila però sarà delusa di questo atteggiamento della figliastra e finirà per pensare che possa essere lei la colpevole di tutti i suoi problemi. Ancora una volta le sue vedute saranno particolarmente distorte: Camila sospetterà di tutti ma mai penserà che possa essere Lucia a tramare alle sue spalle, tanto da avere dichiarato ad Hernando di amarlo (con tutte le note conseguenze del caso).

