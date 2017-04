Beatrice Valli, foto da Facebook

BEATRICE VALLI SMENTISCE I RITOCCHINI CON LE FOTO: “NON HO LE LABBRA RIFATTE" - L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli, al momento in dolce attesa della piccola Bianca frutto del suo amore con Marco Fantini, ha voluto smentire le recenti accuse comparse sui social sui presunti “ritocchini” che avrebbe fatto per gonfiarsi le labbra. La 22enne sostiene di non essersi mai sottoposto a nessun intervento chirurgico per aumentare il volume della propria bocca e ha smentito gli haters mostrando una serie di foto su Instagram Stories, per sottolineare come, in diversi periodi della sua vita, le sue labbra fossero sempre uguali.

Questa la sua risposta a chi l’aveva accusata di essersi fatta il botulino: “Per chi dice che ho le labbra rifatte. 17 avevo qui. Labbra rifatte? Voi siete tutti scemi. Guardate le date di qualche foto. A 17 anni, io mi facevo già punture quindi? Le labbra sono uguali. #laveritàbrucia? Metto l’ultima perché poi mi metto a ridere. Le pagine che dicono che mi sono punturata le labbra possono anche abbattersi. #pompateviilcervello. Beatrice Valli, comunque, nel corso della sua vita, ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. La fidanzata di Marco Fantini, infatti, si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva ed è una cosa che ha sempre ammesso serenamente, senza nasconderla. Alle labbra, invece, ribadiamo, nessun ritocco”. Clicca qui per vedere le foto mostrare da Beatrice Valli per provare la sua “tesi”.

