BEAUTIFUL / Anticipazioni americane e italiane: Quinn ottiene la sua rivincita contro i Forrester

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BILL PRONTO A TUTTO PER IL SUO GRATTACIELO - Quando Bill Spencer vuole qualcosa difficilmente si fa da parte lasciando campo libero ai suoi avversari. Lo sanno bene tutti coloro che in passato hanno avuto a che fare con i suoi intrighi e ancor di più lo scopriranno le Spectra nelle puntate americane di Beautiful. Il magnate dell'editoria non avrà nessuna intenzione di mettere da parte il suo sogno di costruire la Torre Spencer partendo dall'edificio in cui la casa di moda di Sally attualmente si trova. Per questo lo vedremo presto approfittare dell'arresto di Sally e del furto degli abiti per diffondere la voce del vero talento di questo brand. Gli abiti disegnati dalle Spectra saranno molto diversi e 'Eye on Fashion' pubblicherà le loro foto per far capire ai clienti con chi hanno a che fare. In questo modo Bill si preparerà a dare il colpo di grazia alla Spectra Fashions, lasciandola al suo inevitabile destino. Otterrà il risultato sperato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 APRILE: QUINN SCONFIGGE I FORRESTER? - La puntata di Beautiful di oggi segnerà la svolta in molte delle trame principali. In essa infatti assisteremo al confronto tra Wyatt e Quinn, durante il quale la Fuller apprenderà dell'esistenza della procura firmata da Eric a suo favore. Per questo nessuno avrà il diritto di cacciarla né da villa Forrester né tanto meno dal capezzale di Eric. Ridge e Steffy continueranno ad essere molto duri con lei anche di fronte all'evidenza: le ricorderanno che il certificato di matrimonio non è stato firmato e che di conseguenza lei non è la moglie di Eric. Quinn però sarà irremovibile e troverà al suo fianco anche Wyatt a sostenerla in quella che sembrerà una battaglia vinta. E proprio quando i Fuller raggiungeranno l'obiettivo prefissato, Eric aprirà gli occhi e riprenderà lentamente conoscenza. Sarà in quel frangente che chiederà alla moglie di restare al suo fianco, pronunciando le parole che lei aspettava da tempo.

