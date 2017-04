BELEN RODRIGUEZ/ Le paure della showgirl... per Andrea Iannone (Maurizio Costanzo Show, 27 aprile)

Belen Rodriguez foto

BELEN RODRIGUEZ, LE PAURE DELLA SHOWGIRL (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Un momento d'oro per la bella showgirl Belen Rodriguez, l'argentina più affascinante della televisione italiana. A partire da maggio affiancherà Simona Ventura alla conduzione di Selfie-Le cose cambiano 2 e la vedremo raccontare le sue speranze al Maurizio Costanzo Show. La Rodriguez, anche alla luce della prossima partenza della trasmissione, ha rilasciato una serie di interviste in cui ha parlato a tutto tondo della sua vita. A Chi ha confessato qualcosa di inaspettato e cioè di avere paure quando corre il suo compagno Andrea Iannone, campione di moto. "So che il suo è uno sport pericoloso, c'è paura e adrenalina che fa contrasto con la voglia di vincere" ha rivelato. Nel frattempo, sempre al settimanale di gossip più famoso, la donna ha detto di avere in ballo un progetto con un'etichetta discografica importante ma di essere scaramantica e aver paura di parlarne, rassicurando i suoi fans sul fatto che avranno presto notizie.

BELEN RODRIGUEZ, PASSIONE CON ANDREA IANNONE (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Anche alla luce dei prossimi impegni che la avranno come grande protagonista in televisione, Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere qualche giorno in una località di super lusso proprio insieme al compagno Andrea Iannone. I due sono stati fotografati da Chi in un paese vicino Siena, nell'esclusiva Villa Gauggiole. Ad accompagnare la coppia, tutto il clan Rodriguez dato che nel rustico a Castiglion del Bosco era presente anche la sorella Cecilia. Baci infuocati e caldi abbracci per il motociclista e la showgirl, i quali una volta a Milano saranno impegnati a cercare un loro nuovo nido d'amore non dimenticando i loro impegni. Iannone tornerà a correre, Belen affiancherà la Ventura su Canale 5.

BELEN RODRIGUEZ, LA FOTO SU FACEBOOK (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Nel frattempo, sui social, Belen Rodriguez ha pubblicato un video in cui interpreta una canzone di Shakira, mostrando a pieno la sua spiccata dote di artista a tutto tondo. Infatti, la donna non ha mai negato di essere amante della musica e presto potrebbe incidere un disco. Nel frattempo, su Instagram la Rodriguez ha mostrato come la sua voglia di fare spettacolo fosse già insita in lei fin da bambina. C'è una foto che la ritrae insieme a tre bambine durante una recita scolastica e un saggio. La foto è stata apprezzatissima dai fan e questo conferma il grande amore per Belen.

