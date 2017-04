Beautiful / Anticipazioni americane 28 aprile: il furto di disegni costerà caro a Sally, finirà in carcere?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 28 APRILE: ANCORA PROBLEMI PER SALLY - Domani andrà in onda l'ultima puntata settimanale di Beautiful, trasmessa nel canale americano CBS. Si ripartirà dalle pessime notizie riguardanti Sally, che potrebbe presto essere condannata per spionaggio industriale a causa del furto di disegni. A differenza di quando accadeva in passato, i Forrester non avranno nessuna intenzione di lasciar perdere quello che riterranno un vero e proprio crimine e si rivolgeranno al tenente Baker che indagherà su quanto accaduto. Non ci metterà molto a scoprire come sono andate le cose, facendo capire a Sally di avere compiuto un errore imperdonabile. Per il momento le anticipazioni di Beautiful relative all'episodio di domani non precisano se la rossa verrà anche arrestata, ma è dato per certo che verrà ricondotta davanti al giudice passando qualche momento difficile. Per la prima volta dall'inizio della sua avventura nel mondo della moda, Sally non saprà cosa fare, rendendosi conto che il furto dei bozzetti potrà costarle molto caro.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 28 APRILE: BILL VUOLE SMASCHERARE IL SARTO - Non ci saranno solo le Spectra nella puntata americana di Beautiful di domani. In essa, infatti, assisteremo ai nuovi dubbi di Bill, convinto che qualcosa di strano sia accaduto, tale da spingere Brooke e chiudere con Ridge. Anche se sarà felice di questa rottura che in pochi giorni ha riportato la Logan tra le sue braccia, lo Spencer sarà certo che il sarto ne abbia combinata un'altra delle sue e si metterà alla ricerca di prove per incastrarlo. Per il momento non sospetterà che il suo più odiato rivale se l'è spassata niente meno che Quinn Fuller e sicuramente se la notizia arrivasse anche alle sue orecchie le cose si metterebbero presto molto male. La signora Forrester sarà infatti già in gran pena a causa della fuoriuscita di informazioni che hanno portato Katie a ricattarla costantemente, chiedendole di assumerla alla Forrester Creations. Quando ancora potrà durare questa farsa?

