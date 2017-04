Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Selfie/ Scintille tra i due ex? La nuova indiscrezione sul cast

Stefano De Martino

Belen e Stefano a Selfie - Le cose cambiano, scintille tra i due? La reazione di De Martino e l'indiscrezione sul cast - La nuova edizione di Selfie - Le cose cambiano avrà inizio a maggio ma Simona Ventura è già riuscita a portare a segno un gran colpo: l'entrata nel cast di Belen Rodriguez. Si è molto parlato negli ultimi giorni della presenza della showgirl nel format, soprattutto perchè presenza già collaudata nella prima edizione e riconfermata per questa seconda è l'ex marito Stefano De Martino. Se Belen ha confermato di aver avuto qualche perplessità proprio per non alimentare il gossip, pare invece che Stefano De Martino non abbia alcun tipo di problema nel ritrovarsi a lavorare nello stesso show con l'ex moglie.

Ce lo conferma Alberto Dandolo nel nuovo numero del settimanale Oggi, dove a riguardo infatti leggiamo: "Stefano De Martino, 27, sarebbe sereno circa la convivenza professionale con l’ex moglie Belén Rodriguez a Selfie: nessun veto e nessuna richiesta particolare. Il ballerino napoletano sembra avere occhi solo per il piccolo Santiago, 4, a cui dedica tutto il suo tempo libero. L’amore può attendere…". Non ci saranno quindi intoppi tra i due ex, anche se è possibile che scappi in studio qualche allusione o frecciatina. Sempre da Oggi spunta anche un'altra indiscrezione sul cast di Selfie, che vorrebbe in arrivo anche l'affascinante Giulio Berruti; le trattative sono in corso!

© Riproduzione Riservata.