Blake Lively / Vita privata, marito e figli dell’ex Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl

BLAKE LIVELY, CARRIERA, VITA PRIVATA, MARITO E FIGLI: CHI È L’EX SERENA DI GOSSIP GIRL - Blake Lively è una delle attrici più amate di Hollywood. Ma qual è la vita privata dell'ex Gossip Girl? Scopriamolo a seguire! L'attrice e modella è nata in Tarzana il 25 agosto del 1987 e, il grande successo è arrivato proprio dal 2007 quando ha interpretato per 5 anni di fila il ruolo di Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl. Alcuni anni prima (nel 2005), aveva debuttato anche al cinema con la pellicola dal titolo "4 amiche e un paio di jeans", interpretando il ruolo di Bridget Vreeland. Dopo la serie TV infatti, le porte del cinema per Blake Lively si spalancano con una serie di ruoli interessanti, dal sequel di 4 amiche e un paio di jeans 2 nel 2008, a The Town di Ben Affleck nel 2010 dove, per l'occasione Maxim la mette al quarto posto della classifica della sua Maxim Hot 100. Tante le gratificazioni di questo tipo e, sempre nel 2010, viene incoronata "donna più desiderata del mondo" dalla rivista maschile AskMen. Nello stesso anno, il famoso stilista Christian Louboutin le dedica un paio di scarpe e diventa anche ambasciatrice della maison di Chanel. Il 9 settembre del 2012, si è sposata con l'attore Ryan Reynolds, ex marito di Scarlett Johansson e conosciuto durante le riprese di Lanterna Verde, film del 2011 diretto da Martin Campbell. La loro prima figlia, si chiama James ed è nata il 16 dicembre 2014.

Circa due anni dopo, è arrivata anche la secondogenita Ines nata il 30 settembre 2016 a New York. Proprio di recente, Blake Lively è comparsa al fianco del marito in occasione della serata di gala per la premiazione dei cento uomini più influenti secondo la rivista americana Time. Il marito dell'ex Serena di Gossip Girl, è stato anche lodato dalla collega Helen Mirren per la sua estrema eleganza e il modo gentile di trattare le donne. La coppia, fotografata ripetutamente, è apparsa affiatata come i primi tempi e, il look azzeccatissimo di Blake non è passato inosservato nemmeno questa volta. Durante la serata di gala infatti, la bionda attrice portava un abito firmato Marchesa in pizzo nero trasparente, con scollo profondo e decorazioni floreali.

