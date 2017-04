CARPOOL KARAOKE/ Anticipazioni e ospiti puntata 27 aprile: Jake La Furia fa cantare J-Ax e Il Cile

Carpool Karaoke con Jake La Furia

CARPOOL KARAOKE, ANTICIPAZIONI E OSPITE PUNTATA 27 APRILE: JAKE LA FURIA FA CANTARE IN AUTO J-AX E IL CILE - Si mette in moto stasera, giovedì 27 aprile 2017, in seconda serata su Italia 1 la macchina di Carpool Karaoke, la versione italiana del programma di James Corden che negli Stati Uniti ha coinvolto le più grandi popstar del mondo e non solo, raggiungendo oltre 150 milioni di visualizzazioni sul web. Alla guida dell’auto, una Fiat 500X gialla, ci sarà Jake La Furia: ogni giovedì il rapper dei Club Dogo farà salire a bordo un compagno di viaggio famoso per cantare insieme a squarciagola. Le celebrità che canteranno con Jake sono tante ma si comincia con un amico del rapper, il mitico J-Ax.

L’appuntamento è per le 23.05 circa su Italia 1 e dagli studi di Radio 105 Jake ha voluto ricordare l’appuntamento così: “Ciao ragazzi sono Jake La Furia, vi volevo ricordare che domani sera, in seconda serata su Italia 1, inizia Carpool Karaoke, condotto da me. Inizierà alla grande: sarò in macchina con J-Ax. Canteremo un sacco di canzoni e diremo un sacco di cose poco serie”. Clicca qui per vedere il video sulla pagina Facebook di Carpool Karaoke. Una piccola anticipazione che troviamo sulla stessa pagina ci mostra J-Ax e Jake in auto: Alessandro Aleotti canterà anche uno dei suoi ultimi successi, Maria Salvador, e sui sedili posteriori troveremo anche Il Cile a fargli il coro. Clicca qui per vedere il video.

