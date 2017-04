CONTACT/ Su Iris il film con Jodie Foster e Matthew McConaughey (oggi, 27 aprile 2017)

Contact , film prima serata

CONTACT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Contact, il film in onda su Iris oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di fantascienza tra le più amate di Robert Zemeckis, con il soggetto che è stato tratto da un romanzo scritto da Carl Sagan nel 1985. Il film che vede protagonista Jodie Foster è oramai un classico nel suo genere, è arrivato nelle sale nel 1997, "Contact" ha avuto diversi passaggi televisivi, sia sul satellite, sia in chiaro, l'opera di Robert Zemeckis, abituato a battere i territori della fantascienza, si inserisce pienamente in questo genere, portando i critici ad azzardare dei paragoni con "Incontri ravvicinati del terzo tipo" di Steven Spielberg. Zemeckis scelse all'epoca, per il ruolo di Ellie Arroway, una delle attrici più quotate ad Hollywood, ovvero, Jodie Foster, al suo fianco nel cast compaiono Matthew McConaughey (nei panni di Joss Palmer), David Morse (Ted Arroway / l'extraterrestre) e Jena Malone (Ellie giovane). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CONTACT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - La protagonista del film è Ellie, una ragazza che, sin da bambina (lo vediamo nel lungo "flashback" iniziale), è sempre stata appassionata di trasmissioni radio grazie al padre, che l'ha cresciuta da solo e che però un giorno muore anzitempo. Una volta diventata grande, la ritroviamo oramai scienziata impegnata nel campo spaziale, alla ricerca di segnali dal cosmo ma oramai lontana dalla fede religiosa. L'incontro con lo scrittore Joss Palmer, fortemente credente, cambia la sua esistenza sia dal punto di vista professionale, sia personale dato che ben presto tra di loro nasce l'amore. Intanto, Ellie è sempre più indaffarata a reperire dei fondi per proseguire le sue ricerche fino a quando sulla Terra non viene captato un segnale ignoto che proviene dalla stella Vega, dopo essere stato decodificato, si scopre che contiene le istruzioni, fornite da una specie aliena, per progettare una sorta di macchina che favorisca il trasporto interstellare di almeno una persona. Nonostante le sue pressioni, in un primo momento Ellie non viene selezionata per il viaggio, ma in seguito ad un attentato in cui muore l'astronauta prescelto, la ragazza parte per realizzare il primo "contatto" con gli alieni nel corso del quale, in un certo senso ritroverà anche suo padre...

