Carolyn Smith/ Grande passione col marito Tino Michielotto al parco: scatti d'amore

Carolyn Smith e Tino Michielotto (Oggi)

Carolyn Smith, grande passione al parco col marito Ernestino Michielotto: oltre la "danza" c'è di più - La conosciamo come danzatrice e giudice di Ballando con le stelle e purtroppo anche per la battaglia portata avanti con grande forza contro il tumore, che fortunatamente oggi è riuscita a sconfiggere, ma ben poco conosciamo della vita privata di Carolyn Smith. È il settimanale Oggi a riportare le dolci immagini che vedono la Smith accanto a suo marito Ernestino "Tino" Michielotto. I due stanno insieme da oltre 20 anni e sono inseparabili. Nonostante sia tanto il tempo già trascorso uno al fianco dell'altra e ricco di difficoltà, i due lasciano trasparire dalle immagini un grande amore, palesato dallo scambio di effusioni e baci appassionati immortalati dal noto settimanale.

Oltre all'affetto reciproco, Carolyn e Tino condividono tante passioni, come la danza. Entrambi infatti sono stati noti ballerini e per molto tempo si sono esibiti insieme. Ad oggi, oltre ad essere la nota giudice di Ballando con le stelle su RaiUno, Carolyn Smith gestisce proprio con suo marito numerose scuole di danza di successo in giro per il mondo. Di recente la Smith si è anche sbilanciata sulla molto discussa Giuliana De Sio, dichiarando "L'ammiro molto come attrice. Mi ricorda Anna Oxa che partecipò qualche anno fa. Voglio concorrenti che si divertano con il ballo e non che entrino in pista con la paura".

