Chi sono Pio e Amedeo di Emigratis? / Età, vita privata e curiosità sul duo comico

Pio e Amedeo, chi sono i due irriverenti comici protagonisti di Emigratis? Ecco come si sono conosciuti e molto altro - Le loro avventure a scrocco in giro per il mondo sono ormai note a tutti, ma chi sono davvero Pio e Amedeo? I protagonisti di "Emigratis", entrambi 34enni originari di Foggia, sono un duo divertente e sopra le righe, ma sono anche due grandi amici. Pio D'Antini e Amedeo Grieco si sono conosciuti da ragazzi sui banchi di scuola e insieme alla loro amicizia hanno visto crescere anche le stesse ambizioni. Hanno mosso i primi passi da comici e intrattenitori nei villaggi turistici, per poi arrivare alla tv locale fino al grande esordio su RaiDue nel 2011 con il programma Base Luna. Il grande successo per Pio e Amedeo arriva però col passaggio a Mediaset: è qui che li vediamo prima a Zelig, poi a Le Iene dove il due si diverte ad "infastidire" vari personaggi dello spettacolo interpretando ultras e cantando cori da stadio molto irriverenti. Da qui finalmente l'esordio "in proprio" con Emigratis che già nella prima stagione si rivela un grande successo.

Pio e Amedeo, chi sono i due irriverenti comici protagonisti di Emigratis? Vita privata e curiosità su Emigratis - Ma com'è nata l'idea di Emigratis, un programma nel quale il duo gira il mondo a scrocco dei vari personaggi noti di turno? "Facendo questo lavoro ci siamo resi conto che più acquisici notorietà più non paghi da nessuna parte quindi ci siamo detti: "Perché non approfittare da chi ha più notorietà da noi?", ha spiegato il duo in un'intervista al portale Popcorntv.it. Un'idea che non solo funziona in tv ma che diverte molto il pubblico a casa, tanto da passare dalla seconda alla prima serata. Per quanto riguarda invece la vita privata di Pio D'Antini e Amedeo Grieco, nonostante li vediamo spesso importunare belle ragazze alla ricerca di un approccio, entrambi sono sposati. Pio si è sposato da poco con una modella pugliese di nome Cristina, Amedeo invece è sposato con Maria ed è papà del piccolo Federico che ha da poco compiuto due anni.

