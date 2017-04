Di padre in figlia / Elena cerca il perdono di Filippo. Anticipazioni ultima puntata 2 maggio e news

Di padre in figlia, Rai Uno

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 2 MAGGIO 2017 E NEWS: ELENA TORNA FRA LE BRACCIA DI FILIPPO - Ieri è andato in onda il penultimo episodio della fortunata fiction di Rai Uno dal titolo "Di padre in figlia", una serie tv che narra le vicende di una famiglia come tante, che vive i cambiamenti che interessano l'Italia dalla metà degli anni '60 in poi. Nella puntata di ieri, le sorelle Fanza hanno scelto di seguire tre strade differenti che le hanno portate a confrontarsi con percorsi molto distanti da quelli che il padre aveva sperato per loro, e mentre Maria Teresa si è unita ai Sartori per sfruttare il suo talento nella distillazione, Elena ha abbandonato la sua famiglia per rincorrere il miraggio di una vita nella moda. Nell'appuntamento di martedì 2 maggio, quando la fiction chiuderà il suo ciclo con l'ultima puntata della stagione, vedremo la donna pronta a riprendere in mano le redini della sua famiglia, spinta da quei dolorosi sensi di colpa che proprio non riesce a sopportare. Ma dopo la scelta che l'ha allontanata dalla sua famiglia, Filippo riuscirà a perdonarla?

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 2 MAGGIO 2017 E NEWS: SOFIA E ANTONIO DIVISI DAL DESTINO - Il conflitto fra generazioni narrato dalla fiction "Di padre in figlia" si è spostato dalle primogenite della famiglia Fanza verso i due gemelli più piccoli, che hanno avuto modo di confrontarsi con la forte personalità paterna con tutte le conseguenze del caso. Sofia, allontanata dal padre per i suoi modi ribelli, ha scelto di vivere come una nomade, alla ricerca di un'identità perduta o forse troppo dolorosa da accettare, mentre suo fratello Antonio, pur di compiacere suo padre, ha messo da parte tutti i suoi sogni per prendere in mano le redini della distilleria. Il bisogno di compiacere il genitore o la consapevolezza di non essere mai abbastanza, hanno spinto il ragazzo a fare le scelte sbagliate, allontanandolo da quell'equilibrio che fino a quel momento lo aveva reso il figlio perfetto di suo padre. Le anticipazioni per la prossima puntata rivelano che Sofia continuerà a cercare con insistenza il suo io, che la porterà a lasciare il paese alla scoperta dei misteri di famiglia. La ragazza, infatti, spinta da sua madre, intraprenderà un lungo viaggio, che a quanto pare cambierà profondamente il suo modo di intendere la vita.

