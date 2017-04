ELIZABETH - THE GOLDEN AGE/ Su Rete 4 il film con Cate Blanchett (oggi, 27 aprile 2017)

Elizabeth - the golden age

ELIZABETH - THE GOLDEN AGE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - Elizabeth - The golden age, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere storica e drammatica del 2007 che è stata diretta da Shekhar Kapur ed interpretata da Cate Blanchett nel ruolo della regina Elisabetta I. Del cast fanno parte anche Geoffrey Rush, Clive Owen, Abbie Cornish, Samantha Morton e Steven Robertson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ELIZABETH - THE GOLDEN AGE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulle vicende di Elisabetta I, regina di Inghilterra, l'unica che osa opporsi a Filippo II di Spagna in occasione della Guerra Santa del 1585. Questa, tuttavia, non è l'unica preoccupazione che affligge la sovrana poiché Elisabetta non ha figli, il suo trono potrebbe essere ereditato dalla cugina Maria Stuarda, la cattolica regina di Scozia. La situazione si complica quando arriva a corte Sir Walter Raleigh, il quale informa Elisabetta di aver fondato nelle Americhe una colonia in suo nome, chiamata Virginia. Il corsaro, misterioso e affascinante, non lascia indifferente la sovrana d'Inghilterra, la quale si ritrova ben presto combattuta tra doveri e sentimenti. Inoltre, viene svelata la partecipazione di Maria Stuarda a una congiura volta ad assassinare Elisabetta, la regina è dunque costretta a condannare a morte la sua stessa cugina con l'accusa di alto tradimento. Subito dopo Filippo II scatena la propria Invincibile Armata contro l'Inghilterra ed Elisabetta si dimostra in grado di comportarsi come un vero e proprio generale, indossando l'armatura e incitando i suoi uomini. Nel frattempo si scopre anche una relazione clandestina tra Sir Walter Raleigh e la fidata dama di corte della regina, Elizabeth, la quale viene ovviamente mandata via. L'invincibile armata spagnola è affrontata e respinta, evento che segna l'inizio di un lungo periodo di pace per il regno di Elisabetta. Raleigh ed Elizabeth vengono perdonati e il figlio, nato dalla loro relazione, riceve la benedizione della regina.

