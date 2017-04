EMIGRATIS 2/ Anticipazioni ultima puntata: da Salvatore Aranzulla a Antonio Conte (oggi, 27 aprile 2017)

Emigratis 2 (foto da Facebook)

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 27 APRILE 2017: PIO E AMEDEO IN PRIMA SERATA - Ci siamo: Pio e Amedeo sbarcano in prima serata. La seconda stagione di Emigratis, tra viaggi a scrocco, incontri meravigliosi e una valanga di situazioni impensabili, si concluderà stasera - giovedì 27 aprile 2017 - su Italia 1, con il posto d’onore in prime time. Dopo il piccolo assaggio che la rete Mediaset ci hanno regalato questo lunedì in seconda serata (la consueta collocazione nei palinsesti del programma), Pio e Amedeo sono pronti a tornare con le ultime tappe del loro incredibile viaggio, che li ha fatti approdare in Cina, Costa Azzurra e in diversi altri luoghi sparsi per il mondo: più tardi, il pubblico di Emigratis 2 ritroverà Pio e Amedeo a cavallo tra un viaggio di rientro a casa dall’Oriente e un piccolo stop a Singapore. Proprio qui i due incontreranno l’ormai famoso blogger informatico Salvatore Aranzulla, e non solo: anche una bella quantità di pioggia, stando ad uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram dal duo. “Questo programma ci ha insegnato un sacco di cose… tipo ad esempio che a Singapore te lo dvi portare un c**z d’ombrell!!…” hanno infatti commentato, divertiti, Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Come procederà la serata in compagnia di Emigratis 2?

Si rientrerà in Italia, e più per la precisione a Bologna, per un faccia a faccia - come svela anche il promo - con la campionessa paralimpica Bebe Vio. Anche Antonio Conte finirà nella rete di Pio e Amedeo che - dopo essere ripartiti alla volta della capitale inglese - proveranno per scherzo ad inscenare una truffa che gli permetta di ottenere la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento. “In questa foto” hanno scritto i protagonisti su Instagram al fianco di un’altra fotografia “tutta la disperazione di Antonio Conte Giovedì capirete perché”. Curiosi? Non resta che sintonizzarsi su Italia 1 alle 21.10 per scoprirlo…

