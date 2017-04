FABRIZIO CORONA E LUIGI FAVOLOSO / Lite in aula: il fidanzato di Nina Moric, “Mi ha deluso”

Luigi Favoloso

FABRIZIO CORONA E LUIGI FAVOLOSO, LITE IN AULA: IL RACCONTO DEL FIDANZATO DI NINA MORIC - Si è svolta nella giornata odierna una nuova accesissima udienza del processo a carico di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. In aula era attesissima la presenza di Luigi Favoloso, fidanzato dell'ex moglie di Corona, Nina Moric. Nel corso dell'ottavo appuntamento con la giustizia, è stato il turno degli ex collaboratori e dipendenti di Fabrizio Corona, ma il testimone chiave è stato proprio Luigi Favoloso, accusato da Corona di essere stato lui a mettere la bomba carta sotto la sua abitazione. L'attuale fidanzato di Nina Moric è stato oggi ospite in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 alla quale ha spiegato cosa accaduto oggi nel corso della nuova udienza del controverso processo. L'inviata della trasmissione ha spiegato come i giudici alla fine si siano riservati di capire se di fatto Luigi Favoloso risulti o meno iscritto nel registro egli indagati per la vicenda della bomba carta e dalla quale avrebbe preso il via l'intera inchiesta a carico di Corona. Nel corso della successiva udienza, dunque, Luigi potrà presentarsi con un avvocato e potrà così avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcune delle domande. Quando il giudice ha formulato questa ipotesi, tuttavia, Fabrizio Corona si sarebbe non poco alterato inveendo proprio contro Luigi Favoloso, che nella giornata odierna, quindi, non ha testimoniato. Alla trasmissione di Canale 5 ha dichiarato: "Io assolutamente non ho alcuna intenzione di avvalermi della facoltà di non rispondere". Il futuro teste, dunque, ha chiarito che risponderà a tutte le domande ma, "voglio solo che ci sia il mio avvocato, per tutela nei miei confronti".

FABRIZIO CORONA E LUIGI FAVOLOSO, LITE IN AULA: IL FIDANZATO DELLA MORIC DELUSO - Luigi Favoloso ha parlato di "episodio molto spiacevole" quanto accaduto oggi in aula, quando Fabrizio Corona si sarebbe scagliato contro di lui. Stando al suo racconto, dopo aver chiesto di essere ascoltato con tutte le tutele che la legge gli permette, l'ex re dei paparazzi si sarebbe innervosito andando in escandescenza. "E' stato poco carino nei miei confronti, ma riesco a capirlo", ha dichiarato Favoloso, ribadendo la lunga attesa di circa 7 ore prima del suo ingresso in aula. L’attuale fidanzato di Nina Moric non è riuscito a comprendere la reazione spropositata di Corona e cosa abbia fatto così tanto innervosire lui ed i suoi legali. Il racconto di Luigi Favoloso è stato confermato dall’arrivo di una notizia battuta dall’agenzia di stampa Ansa che ha riferito della lite in aula tra Fabrizio Corona e il compagno della Moric, parlando del surriscaldamento degli animi nel corso del processo. Dopo aver rivolto alcune dure occhiate a Favoloso, Corona avrebbe addirittura urlato – subito ripreso dal giudice – rivendicando “il mio diritto e quello di mio figlio”. Ai cronisti, appena fuori dall’aula, Favoloso avrebbe ribadito l’aggressività di Fabrizio sostenendo: “Mi ha deluso, pensavo fosse un bravo ragazzo”.

