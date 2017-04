Fabrizio Corona e la fidanzata Silvia Provvedi

FABRIZIO CORONA, SILVIA PROVVEDI SI ALLENA PER LA PROVA COSTUME, AL MARE SENZA IL FIDANZATO? VIDEO (27 APRILE) - Le vacanze si avvicinano e in molti stanno pensando alla prova costume: non ha questo problema Fabrizio Corona, che molto probabilmente non lascerà il carcere di San Vittore a Milano prima di quest’estate. L’ex re dei paparazzi è sotto processo per i soldi in contanti, 1,7 milioni di euro, trovati nel controsoffitto della sua collaboratrice Francesca Persi e in delle cassette di sicurezza in Austria: l’accusa per lui è quella di intestazione fittizia di beni. Mentre la Procura di Milano deve decidere sull’innocenza o sulla colpevolezza dell’ex fotografo dei vip, Silvia Provvedi non gli fa mancare il suo sostegno presentandosi in tribunale a ogni udienza ma non dimentica di concentrarsi anche sulla sua di vita. Con l’estate alle porte la gemellina mora de Le Donatella si dà da fare in palestra insieme alla sorella Giulia per scolpire al meglio il suo corpo e superare la prova costume: “La prova costume è alle porte ed è giunto il momento di salutare i sensi di colpa e iniziare la dura ma soddisfacente Fase del restauro e definizione Muscolare con il mitico @luca_trainer”. Clicca qui per vedere il video pubblicato da Le Donatella che ha collezionato oltre 15mila like in un’ora.

