GIOBBE COVATTA/ Reinterpreta la Divina Commedia (Maurizio Costanzo Show)

Maurizio Costanzo Show foto

GIOBBE COVATTA DI NUOVO A TEATRO (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Giobbe Covatta è ospite nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show del 27 aprile. L'attore avrà modo, sicuramente, di parlare della sua carriera ma anche di un progetto che sta coltivando proprio in questi giorni. Infatti, sabato 29 aprile sarà in scena al Teatro Duse di Besozzo con lo spettacolo Sei gradi. In questo, si alterneranno comicità, satira e ironia insieme a divulgazione scientifica concentrata sulla sostenibilità del Pianeta. Quinid, divertissement e serietà si alternano in questo spettacolo e Giobbe Covatta si divertirà a immaginare invenzioni scientifiche, sociali e politiche che dovranno mettere un freno a emergenze sociali e ambientali. Covatta, in questo modo, si prepara a dare vita a nuovi, indimenticabili, personaggi del suo repertorio trentennale.

GIOBBE COVATTA, L'ATTORE PER I DIRITTI DEI MINORI (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Giobbe Covatta sembra essere in un periodo particolarmente florido per la sua carriera. Venerdì 28 aprile, ad esempio, l'attore prossimo ospite al Maurizio Costanzo Show, si lancerà in un reading intitolato Divina Commediola al Teatro Gentile di Fabriano. Sarà una serata totalmente dedicata ai diritti dei minori e l'attore cercherà di far conoscere i dettami della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. Compito di spettacoli come questo è, senza dubbio, quello di far conoscere la cultura del rispetto, della pace e dell'uguaglianza alle nuove generazioni. Naturalmente, l'attore unirà serietà e comicità anche in questo caso. Infatti, tutto lo show partirà dal fantomatico ritrovamento di un manoscritto scritto da Ciro Alighieri e che racconta l'Inferno in cui sono precipitati i bambini, senza diritti e sofferenze. Tutto, ovviamente, recitato in napoletano.

GIOBBE COVATTA, LA SCHEDA (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Giobbe Covatta è un attore, comico, scirttore e politico italiano, testimonial anche di Save The Children. E' un grande appassionato di vela e questo lo porta a diventare ospite del programma Velisti per caso fino a diventare maestro di navigazione in Vela spiego io su Sky. Ha ottenuto grande consenso di pubblico anche come scrittore e il primo libro Parole di Giobbe del 1991 ha all'attivo un milione di copie vendute. Nel 2007 debutta anche a Zelig con un nuovo personaggio mentre nel 2008 è protagonista della fiction Medici miei su Canale 5. E' doppiatore del cartone Disney Ribelle-The Brave e l'ultima apparizione al cinema risale al 2016 in Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi.

© Riproduzione Riservata.