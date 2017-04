GIUSEPPE MUCCI/ Chi è il dottore di Bioscience che si occupa di medicina rigenerativa (Maurizio Costanzo Show)

Maurizio Costanzo show foto

GIUSEPPE MUCCI, DI CHE SI OCCUPA IL MEDICO (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Tra gli ospiti della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show c'è una personalità molto importante del mondo della medicina e cioè il dottore Giuseppe Mucci. Quest'ultimo è l'amministratore unico di Bioscence Institute che si occupa della medicina rigenerativa. Il dottor Mucci segue un progetto cellulare secondo cui nei laboratori di Biosciece è possibile utilizzare queste per diversi trattamenti sia antietà che antiestetici, per la ricrescita dei capelli e per la cura di ferite. La medicina portata avanti dal dottor Giuseppe Mucci è sicuramente di alto libello e tutti i profitti sono continuamente reinvestiti in ricerca e sviluppo. Giuseppe Mucci è laureato in scienze motorie all'università di Urbino e ha intenzione di aprire diverse sedi della sua azienda in molte altre zone del mondo, tra cui Honk Hong.

GIUSEPPE MUCCI, CHI E' IL MEDICO (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Giusepppe Mucci parla numerose lingue perché - dice - è impossibile non parlare più lingue straniere dato che se ti presenti a qualche conferenza con un interprete ti guardano male. Oggi ha una squadra di circa 50 persone e il paragone con lo sport è innegabile. Mucci si considera un maratoneta e lui stesso da giovane ha praticato la marcia, prima di 4km poi di 10 e 20km. Grazie a questa disciplina, la sua mentalità è stata forgiiata. Ora lo sentiremo esporre le sue teorie alla corte di Maurizio Costanzo.

