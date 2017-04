ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Mediaset non molla e Pier Silvio Berlusconi mantiene il reality in casa sua

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: LA PROSSIMA EDIZIONE DEL REALITY RESTA A MEDIASET, L’INDISCREZIONE - L'Isola dei Famosi lascia per sempre Mediaset? La dodicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia, pare non essere andata come si prevedeva ma, nonostante ciò, Dagospia lancia l'indiscrezione e parla di volontà da parte di Mediaset per non rinunciare al programma survivor che, visti i risultati non proprio ottimali, si diceva anche potesse ritornare alle origini sbarcando nuovamente su Rai2. Il popolare sito diretto da Roberto D'Agostino mette da parte i rumors degli ultimi mesi (che volevano il reality anche in Casa Sky) e conferma la volontà da parte di Pier Silvio Berlusconi di non avere affatto voglia di separarsi dal "redditizio format firmato Magnolia" condotto da Alessia Marcuzzi. Sempre secondo quanto riporta il famoso portale diretto da Roberto D'Agostino, questo per Viale Mazzini sarebbe il nuovo duro colpo da dovere ingoiare e mandare giù, soprattutto per Ilaria Dallatana, direttrice della seconda rete di Casa Rai che, così come si legge su Dago: "tanto ama le bianche spiagge honduregne". Pericolo trasloco scampato? A quanto pare… nel frattempo, oltre a Raz Degan, ci pensa a dargli del filo da torcere Nancy Coppola. La burrosa cantante neomelodica infatti, è finita sotto l’ala protettrice di Barbara d’Urso e, incredibilmente, potrebbe rubare i riflettori al regista israeliano che si è conquistato questa vittoria con le unghie e con i denti.

Di recente, la burrosa neomelodica, si è scagliata contro Raz Degan raccontando altri retroscena dall'Honduras e, tramite una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Free Station ha affermato: "Raz è un uomo colto, io l’ho sempre apprezzato e stimato. Però è molto difficile da capire. È uno che vuole sempre avere ragione, che pensa di saper fare tutto lui". Di seguito, l'ex isolana ha confessato che l'israeliano li offendeva: "Ci ha offesi, ci ha chiamato capre, che facciamo parte dell’umido. Queste cose non si dicono ad una donna, ma soprattutto ad una mamma. Il programma è seguito anche dai bambini, dai nostri figli".

