IVA ZANICCHI/ La verità su Frank Sinistra (Maurizio Costanzo Show)

Maurizio Costanzo show

IVA ZANICCHI E LA VERITA' SU FRANK SINASTRA (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Al Maurizio Costanzo Show, sicuramente, Iva Zanicchi tornerà a parlare di una questione che sta facendo infiammare i principali giornali e siti di gossip negli ultimi giorni. Infatti, a The Real, la conduttrice ha voluto dire, una volta per tutte, la verità su quanto accaduto con Frank Sinistra. Non ha mai avuto una storia con lui, era in tournèè con Gianni Morandi all'epoca e un giornalista le chiese quale fosse un suo desiderio: lei rispose uscire con Sinastra. Sarà questa la verità? Fatto sta che il cantante la invitò veramente a cena e i due scherzarono e si mandarono messaggini per tutta la cena. Tuttavia, la donna ha declinato il suo invito ad andare in camera sua essendo in compagnia del marito. Quindi, ha rinunciato alla sua grande passione proprio in nome della fedeltà.

IVA ZANICCHI, LA CANTANTE RICORDA SANREMO (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Qualche settimana fa, l'aquila di Ligonchio, ha voluto ricordare il Festival di Sanremo. La prima volta che vi mise piede come cantante è stata grazie a Gianni Ravere in coppia con Gene Pitney e la sua esperienza non fu positiva: "Mi dissero che potevo cantare solo nelle balere" confessa. Ha ammesso come Sanremo fosse un po' maschilista e che sono state montate delle rivalità ad arte come, ad esempio, quella tra lei, la Caselli e Patty Pravo. Ha rivelato a Repubblica.it di aver commesso molti errori nella sua vita ma che l'unico di cui veramente si è pentita è aver posato per playboy. Ha parlato di Berlusconi, considerandolo un buon imprenditore anche se - ammette - governare il Paese è un'altra cosa.

IVA ZANICCHI, COSA C'E' DA SAPERE SU DI LEI (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Iva Zanicchi nasce nel 1940 a Ligonchio e ha raggiunto l'apice del successo tra il '60 e il '70. Ancora oggi è sulla cresta dell'onda sia come cantante che come personaggio televisivo. La Zanicchi è l'unica cantante italiana che ha superato un milione di copie vendute in Argentina e che ha vinto più edizioni del Festival Di Sanremo. E' la compagna del produttore musicale Fausto Pinna ma i due non si sono ancora sposati. Nel 1999 scende in campo con Forza Italia e nel 2008 è stata eletta europarlamentare con il Popolo delle Libertà. Non si è detta contraria alla chirurgia estetica anche se ammette di averne paura.

© Riproduzione Riservata.