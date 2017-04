Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 28 APRILE: L’ADDIO DI SEVERO SI AVVICINA? – Come vi abbiamo già raccontato (leggete in basso), nell’ultima puntata settimanale de Il Segreto, in onda in Spagna, Cristobal è vicino a scoprire la verità sulle oscure presenze che continuano ad ossessionarlo. Don Gaspar, infatti, capirà che gli incubi di Cristobal non sono dovute a presenze misteriose ma al vile gesto dell’uomo allertando così la Guardia Civile. Spaventato all’idea di ciò che potrebbe accadere a Severo, Carmelo cercherà di dissuadere l’amico dal continuare a portare avanti il suo piano. Santacruz, però, si mostrerà contrario alla richiesta di Carmelo, deciso ad andare avanti. Cosa accadrà, dunque, a Santacruz? Verrà scoperto o riuscirà a cavarsela? In Spagna, i fans cominciano ad essere convinti che la storia di Severo sia ormai giunta al capolinea. Dopo la morte di Candela, Severo è diventato un personaggio cubo e in cerca solo delle vendetta. Aurora Guerra, dunque, avrà trovato il modo per far uscire di scena il suo personaggio con la collaborazione del cattivo di Puente Vejo? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 28 APRILE: HERNANDO NEGA TUTTO, CAMILA CI CREDERA’? – Ci sarà anche spazio per Hernando e Camila nell’ultima puntata settimanale de Il Segreto, in onda in Spagna. Mentre in Italia la coppia si appresta a fare i conti con il passato, in Spagna, Hernando e Camila, dopo essere stati felici, sono alle prese con una nuova crisi. Hernando, infatti, ha ceduto alle lusinghe di Lucia, giunta a Puente Vejo da Cuba con l’intento di separare Dos Casas e la sua bella moglie. Quest’ultima, dopo il ritorno da un viaggio fatto con Beatriz, comincerà ad essere sospettosa nei confronti del marito. A metterle la pulce nell’orecchio sarà proprio Lucia, stanca di essere l’amante di Hernando e pronta a far scoppiare una vera bomba. Camila, nell’ultima puntata settimanale de Il Segreto, metterà Hernando di fronte ai suoi dubbi rivelando così i suoi sospetti. Hernando, però, negherà tutto rifiutando di mettere in discussione il loro matrimonio. Camila, dunque, crederà al marito o continuerà ad essere convinta che nella vita di Hernando ci sia un’altra donna? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 28 APRILE: DON GASPAR SMASCHERA SEVERO? - L'ultima puntata settimanale de Il Segreto potrebbe rovinare definitivamente i piani di Severo e dei suoi alleati Carmelo, Donna Francisca e più di recente il ritrovato Raimundo. Don Gaspar, l'esorcista interpellato da Cristobal per verificare i misteriosi avvenimenti alla Miel Amarga si dirà certo che non ci sia nulla di sovrannaturale in quanto sta accadendo e che le stranezze della tenuta siano da attribuire alla mente umana. Preoccupato per queste ultime novità, Carmelo chiederà a Severo di fare un passo indietro e di non presentarsi più nella sua casa. Santacruz però sarà irremovibile, deciso a dare il colpo di grazia al suo storico rivale. Le cose però si metteranno male: Donna Francisca verrà informata da Don Berengario della decisione presa da Don Gaspar e da Cristobal che hanno chiesto l'intervento della Guardia Civile alla Miel Amarga. Carmelo a quel punto tenterà un ultimo disperato tentativo per fermare l'amico prima che sia troppo tardi, ma non tutto andrà per il verso giusto. Cristobal avrà la meglio anche questa volta?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 28 APRILE: LA RICHIESTA DI BEATRIZ A MATIAS - Non ci saranno soltanto Severo e i suoi piani nella puntata de Il Segreto, in onda domani in terra iberica. Assisteremo, infatti, al difficile momento attraversato da Beatriz, dopo essere venuta a sapere della fine della sua storia d'amore con Matias. Quest'ultimo manterrà infatti l'impegno preso con Marcela, che intenderà sposare per dare una famiglia responsabile al bebé in arrivo. L'argomento sarà di grande attualità a Los Manantiales dove Beatriz, ancora arrabbiata per le recenti novità, verrà rimproverata da Nicolas, che prenderà le difese del nipote. Poco dopo, invece, sarà Lucia ad intervenire con la piccola di casa, consigliandole di non smettere di lottare per amore. Sarà questo il consiglio che Beatriz deciderà di seguire, tanto che si presenterà al cospetto di Matias con la più incredibile delle richieste: lui non dovrà sposare Marcela! Ma siamo davvero certi che il figlio di Emilia e Alfonso seguirà questi consigli?

