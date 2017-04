L’AMORE CRIMINALE/ Da oggi al cinema il film diretto da Denise Di Novi (27 aprile 2017)

Immagine presa dal web

L’AMORE CRIMINALE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (27 aprile 2017) - L'amore criminale è una pellicola thriller americana diretta da Denise Di Novi e in uscita in Italia, oggi, giovedì 27 aprile. La sceneggiatura è stata affidata a David Leslie Johnson e Christina Hodson. Gli attori principali sono: Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Whitney Cummings, Jayson Blair, Simon Kassianides e Mitch Silpa.

L’AMORE CRIMINALE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (27 aprile 2017) - La storia vede contrapporsi due donne, Tessa e Julia, entrambe innamorate dello stesso uomo. Julia Banks è accusata dell'omicidio del suo ex fidanzato Michael, un uomo violento, che lei stessa ha mandato in carcere a causa della sua ossessione nei suoi confronti. La donna si proclama innocente e si discolpa da tutte le prove che la inchiodano. La storia fa un salto indietro nel tempo e si vede Julia, redattrice di successo, prossima alle nozze con il fidanzato David Conover. La giovane crede di aver trovato il suo principe azzurro, dopo un difficile rapporto amoroso e va a vivere con l'uomo e la figlia Lilly. L'ex moglie di David, Tessa, non ha mai accettato la fine del loro matrimonio e appare fin da subito ostile a Julia. Le due donne cercano di andare d'accordo per il bene della piccola Lilly ma Tessa medita vendetta. La donna non ci mette molto a scoprire il passato di Julia e riallaccia i rapporti con il suo ex, facendosi passare per lei. Tessa si introduce nella casa della coppia e ruba alcuni effetti personali di Julia, la sua intenzione è quella di far credere a Davis che la sua fidanzata ha una relazione clandestina. Tessa cerca in ogni modo di distruggere Julia e fa leva sulla sua incompetenza nel gestire Lilly. Tessa arriva a farsi volontariamente del male per accusare Julia di averla fatta cadere, poi fa arrivare Michael a casa. Julia, sconvolta dall'arrivo del suo ex, lo ferisce ad una gamba e poi corre a chiamare la polizia, in quello stesso momento però arriva Tessa che lo uccide. La scena torna all'inizio del film con la polizia che accusa Julia dell'omicidio. David però capisce tutto quello che ha fatto la sua ex moglie e la affronta, tra i due nasce un alterco nel quale l'uomo rimane ferito. Nel finale sarà la stessa Julia a lottare per sua sopravvivenza contro Tessa, in uno scontro nel quale una delle due morirà.

L’AMORE CRIMINALE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (27 aprile 2017) - Il titolo originale della pellicola è Unforgettable. Per Denise Di Novi si tratta del primo lavoro come regista dopo aver collaborato per anni alle produzioni di Tim Burton. La produzione del film è iniziata nel 2014, nel progetto iniziale la regia era stata affidata a Amma Asante e le protagoniste erano Kerry Washington e Kate Hudson, che poi hanno rinunciato per impegni sopravvenuti. La Di Novi, che fino a quel momento era solo produttrice ne ha preso le redini anche per la regia. Nel film c'è un cameo di Cheryl Ladd, diventata famosa per la serie televisiva degli anni Ottanta Charlie ‘s Angels. Katherine Heigl nel 2015 è stata protagonista di Home Sweet Hell, nella quale aveva un ruolo molto simile, una donna psicotica e pericolosa.

