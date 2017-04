L'Onore e il Rispetto 5 - Ultimo Capitolo/ Anticipazioni quinta puntata: Suor Lucia rovina i piani di Tonio

L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, QUINTA PUNTATA DEL 28 APRILE: SUOR LUCIA ROVINA I PIANI DI TONIO - Nella puntata de L'Onore e il rispetto 5 di venerdì sera, Tonio Fortebracci deciderà di portare a termine la sua vendetta uccidendo il Ministro Cusano ad un'importante festa nella quale sarà invitato insieme ad altre personalità. Ma quando tutto sarà pronto per l'omicidio, irromperà sulla scena Suor Lucia, furiosa con Ettore per averla lasciata. La donna, che per anni è stata usata dal killer per raggiungere i suoi loschi scopi, si presenterà davanti a lui con un abito da sposa e decisa ad ucciderlo. La situazione sfuggirà di mano a tutti i presenti, sorpresi per questa immagine di donna disperata e oramai senza controllo. Sarà la fine di De Nicola o riuscirà a farla franca ancora una volta? Rosalinda continuerà a tessere le sue trame per raggiungere il potere a Sirenuse e, con un ricatto, riuscirà a convincere la contessa Minniti ad entrare in affari con lei ed Ettore, lasciando in disparte Trapenese, sempre più adirato con la nipote. E a quando pare i problemi per lui non finiranno qui: trovandosi di fronte a Tonio e convinto che sia giunto il momento della fine, il magistrato infatti cadrà a terra perdendo i sensi.

