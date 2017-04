L'Onore e il Rispetto 5 - Ultimo Capitolo/ Anticipazioni quinta puntata: lo strano rapporto tra Tonio e Giada

L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI E NEWS QUINTA PUNTATA 28 APRILE: IL RAPPORTO TRA TONIO E GIADA - La famiglia Cusano entrerà prepotentemente nella vita di Tonio Fortebracci, sia nel bene che nel male. Nella quarta puntata de L'Onore e il Rispetto 5 della scorsa settimana, il personaggio interpretato da Gabriel Garko ha trascorso un'unica notte con Chantal, la moglie del ministro e interpretata dall'icona anni '80 Bo Derek. Domani sera sarà la volta del marito e della figlia di Chantal: grazie alla collaborazione con il marsigliese, infatti, Tonio scoprirà che proprio il potente ministro, colluso con la Mafia, era stato il mandante del rapimento e delle torture a lui inflitte qualche anno prima. Per questo cercherà la vendetta contro di lui anche se a causa dell'intervento di Suor Lucia, che si presenterà in abito da sposa per uccidere Ettore De Nicola, non tutto andrà per il meglio. A sorpresa, però, ci sarà un'altro membro della famiglia Cusano ad irrompere sulle scene: si tratterà di Giada, la figlia adolescente di Chantal, alle prese con un età difficile e con problemi di droga. La scorsa settimana abbiamo sorpreso la ragazza piangere disperatamente nel bagno di casa, mentre il padre la osservava, non visto. Se Cusano non ha fatto nulla per aiutarla, domani sera sarà niente meno che Fortebracci a starle vicino, provando per lei un forte senso di protezione. Quale sarà la ragione di questo inaspettato rapporto, molto simile a quello tra padre e figlia?

