LA RAGAZZA DEI MIEI SOGNI/ Da oggi al cinema il film diretto da Saverio Di Biagio (27 aprile 2017)

La ragazza dei miei sogni

LA RAGZZA DEI MIEI SOGNI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (27 aprile 2017) - La ragazza dei miei sogni è una commedia italiana con forti connotazioni drammatiche e magiche, diretta da Saverio Di Biagio nel 2016, la cui uscita è prevista nelle sale oggi, giovedì 27 aprile. Nel cast spiccano: Primo Reggiani, Nicolas Vaporidis, Chiara Gensini, Marco Rossetti, Miriam Giovanelli, Remo Girone, Nicola Nocella e Jessica Paglialunga. La sceneggiatura è di Francesco Dimitri.

LA RAGZZA DEI MIEI SOGNI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (27 aprile 2017) - P., il protagonista di cui conosciamo solo la prima lettera del nome, è un ragazzo insoddisfatto e infelice. Dopo la morte dei genitori si è chiuso in se stesso e vive una vita precaria non solo nel lavoro ma anche nei sentimenti. Da tempo è invaghito di Margherita, ma non riesce a farsi avanti. Il ragazzo si rifugia sempre di più nella sua fantasia e nei suoi sogni, nei quali da qualche tempo incontra una misteriosa ragazza. Un giorno conosce Sofia, una giovane bella e spigliata, che assomiglia in tutto al suo ideale onirico di ragazza. Per P. il passo verso l'innamoramento è breve, il ragazzo è completamente coinvolto dalla ragazza, che pare ricambiarlo. Nella vita di P., riappare all'improvviso anche Alessandro, un ex compagno di scuola, dalla vita molto ambigua. Di giorno è un tranquillo informatico mentre di notte si diletta con il mondo dell'occulto. Sarà proprio Alessandro a far capire a P. i molteplici significati della magia e dell'incanto. P. inizialmente è scettico ma la realtà e le sue percezioni lo portano a ricredersi. Alessandro inizia, così a fargli da mentore in un mondo magico che vive parallelamente a quello reale. Dietro le persone più comuni si nascondono esseri magici con poteri premonitori e anche la stessa Sofia, nasconde un oscuro segreto. P. proverà a lottare per il suo amore ma dovrà anche compiere una scelta che condizionerà per sempre la sua vita.

LA RAGZZA DEI MIEI SOGNI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (27 aprile 2017) - Per Saverio Di Biagio si tratta della seconda prova registica, il suo film di debutto è Qualche nuvola, uscito nel 2011. Francesco Dimitri oltre ad essere lo sceneggiatore della pellicola è anche uno scrittore, il film, infatti, è tratto dal suo omonimo romanzo, pubblicato nel 2007. L'autore è specializzato in letteratura fantastica e magica. Nonostante la componente fantastica, la pellicola è priva di effetti speciali, la magia è solo sottintesa nei dialoghi dei protagonisti. Il film ha ricevuto il sostegno economico di Apulia Film Commission e della Regione Lazio. Le riprese si sono svolte tra Bari, Giovinazzo e Molfetta. Il film è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema Bif&st di Bari a metà aprile, con un buon interesse da parte del pubblico e della critica.

