LEGEND/ Su Rai 3 il film con Tom Hardy e Taron Egerton (oggi, 27 aprile 2017)

LEGEND, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - Legend, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola britannica del 2015 dal genere thriller e biografica che è stata diretta dal regista Brian Hengeland con soggetto e scenografia che sono stati curati dallo stesso regista mentre nel cast figurano Tom Hardy, Taron Egerton, Emily Browning, Colin Morgan e Christopher Eccleston. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LEGEND, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno ad un fatto realmente accaduto, infatti descrive la vera storia di due noti gangster di Londra. Si tratta cioè dei gemelli Kray, Ronnie (Tom Hardy) e Reggie (Tom Hardy) vissuti appunto nella capitale londinese intorno agli anni sessanta e che sono riusciti nel bene e nel male a scrivere un pezzo della storia del loro paese. I gemelli Kray infatti sono molto noti a Londra per essere dei pericolosi gangster ed infatti sia Reggie che Ronnie si convincono di dover in qualche modo provare a conquistare la città di Londra. Così iniziano a imperversare per la città con l’intento di diventarne i padroni del potere per quella che potrebbe diventare una vera e propria egemonia criminale. Man mano che passa il tempo i due gangster diventano sempre più noti da intraprendere l’ascesa verso il potere grazie ad un ottimo legame non soltanto tra loro ma anche con i più importanti e influenti personaggi politici e non del Paese. Nonostante però la loro notorietà che permette loro di essere considerati come i più importanti criminali di Londra, sia Ronnie che Reggie si trovano ad un certo punto della loro vita a vedere in qualche modo venir minato il proprio impero. I due infatti dovranno vedersela non soltanto con numerose e potenti lotte di potere in cui ciascuno dei due criminali prova ad uscirne vittorioso ma anche e soprattutto i due dovranno affrontare il pericoloso fascino di una donna che potrebbe in qualche modo segnare per sempre la loro caduta.

