MARCO LEONARDI/ Arrestato per mafia, così il web lo ha salvato (Maurizio Costanzo Show)

Maurizio Costanzo Show foto

MARCO LEONARDI, IL SUO LIBRO E' UN SUCCESSO (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Al Maurizio Costanzo Show avremo modo anche di conoscere meglio lo youtuber Marco Leonardi, diventanto di recente autore del libro edito da Mondadori Il web mi ha tolto dalla strada. Nel best seller, Leonardi parla di come sia la vita di un ragazzino il cui padre è un mafioso in un carcere punitivo. Ha deciso di raccontare qualcosa che mai nessun altro aveva fatto prima di lui, scavando in una situazione veramente molto difficile e vivendo cose che un ragazzo non dovrebbe vedere mai. Da quando ha 13 anni, condivide la sua vita sui social e, in particolar modo, Facebook e Instagram hanno portato alla luce la sua storia ma anche sketch comici in cui prende in giro amici e parenti e che sono visti da centinaia di migliaia di persona.

MARCO LEONARDI, LE PAROLE DEL PADRE (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Marco, dietro agli scherzi che pubblica sui social, è molto altro. Ha recentemente raccontato la notte in cui suo padre è stato catturato. A quanto pare, l'uomo sapeva già tutto e quando gli elicotteri e le auto si sono avvicinati a casa sua ha chiesto a lui di occuparsi della madre e del fratello perchè lui non ci sarebbe più stato. Marco ha iniziato a pensare al libro dopo la registrazione di alcune note sul suo cellulare su tutto quello che gli stava accadendo nella vita. Appena può si reca in carcere a trovare suo padre che gli ha fatto sapere di essere orgoglioso di lui.

MARCO LEONARDI, IL WEB E' IL SUO RISCATTO (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 27 APRILE) - Marco Leonardi ci tiene a precisare che lui si sente diverso da tutti gli altri youtubers. Lui ha deciso di pubblicare i video per distanziarsi da una realtà spesso dura e amara dato che la sua vita non è stata facile. Il web è stato il suo riscatto e oggi è uno dei personaggi più seguito sul sito. Ringrazia spesso i suoi fans e ora può toccare con mano il successo dopo un anno di lavoro. E' contento che le persone abbiano creduto in lui, permettendogli di arrivare fino a questo punto. Il mondo virtuale è stato la sua salvezza per non pensare ai problemi della sua famiglia ma non nega di stare pensando a un film.

© Riproduzione Riservata.