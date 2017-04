MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2/ Video promo: la decisione delle coppie è sempre più vicina? (puntata 27 aprile)

Matrimonio a prima vista

MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2, ANTICIPAZIONI: LA DECISIONE È SEMPRE PIÙ VICINA? (PUNTATA 27 APRILE 2017) - Li abbiamo visti sposarsi, partire per un viaggio di nozze da sogno, conoscere le rispettive famiglie e scegliere la casa in cui vivere insieme. Tutto senza che prima si fossero mai incontrati: Matrimonio a prima vista 2 torna sul piccolo schermo di Sky Uno stasera - giovedì 27 aprile 2017 - con gli episodi numero 5 e 6, durante i quali la convivenza delle tre coppie protagoniste della seconda edizione (scelte dal tram di esperti Gerry Grassi, Mario Abis e Nada Loffredi seguendo algoritmi specifici) entrerà ancora più nel vivo. Dopo la luna di miele, infatti Steven e Sara, Stefano e Francesca e Stefano e Wilma dovranno vedersela con la vita di tutti i giorni. Niente più location mozzafiato, servizio in camera e tempo libero: sarà il momento di tornare alla quotidianità, ma da sposati ormai. Il video promo diffuso sulla pagina Twitter di Sky Uno mostra alcuni momenti delle nozze, del viaggio e della conoscenza delle rispettive famiglie o abitazione: come andrà avanti l’avventura delle coppie?

Il finale di Matrimonio a prima vista è sempre più vicino: dopo l’appuntamento odierno, infatti, tutti e sei i volti saranno chiamati a decidere se divorziare dalla persona che è stata scelta per loro o se rimanere sposati. I battibecchi non sono mancati, ma allo stesso tempo hanno fatto capolino momenti divertenti e carichi di passione. Le coppie scoppieranno tutte o qualcuno deciderà di andare avanti? Gli episodi 7 e 8 della prossima settimana ci daranno il verdetto: il nono e il decimo, invece, saranno dedicati ai momenti inediti.

