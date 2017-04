MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Ospiti e anticipazioni: Ventura, Rodriguez e Zanicchi (puntata 27 aprile 2017)

Maurizio Costanzo Show

MAURIZIO COSTANZO SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 APRILE 2017: VENTURA, RODRIGUEZ E ZANICCHI - Maurizio Costanzo torna ad aprire il sipario del celebre talk show che guida in seconda serata Canale 5: dopo il debutto di sette giorni fa, oggi giovedì 27 aprile 2016 la rete ammiraglia Mediaset manderà in onda un nuovo appuntamento ricco di ospiti e personalità. Ci sarà innanzitutto spazio per il mondo dello spettacolo, grazie alla partecipazione delle amatissime Simona Ventura, Belen Rodriguez e Iva Zanicchi: la conduttrice si sta preparano a tornare alla guida di Selfie - le cose cambiano, la trasmissione che ha debuttato qualche mese fa sulla rete ammiraglia Mediaset e che si propone di accogliere ed aiutare persone che si trovano in difficoltà, per difetti fisici e non solo. L’altro giorno Simona Ventura ha condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale il promo del programma, aggiungendo con entusiasmo: “STIAMO TORNANDO @selfieufficiale #selfie #maggio #Canale5 #mediaset #comingsoon”. Insieme a lei, Maurizio Costanzo ha scelto di avere in studio anche la bellissima showgirl argentina e Iva Zanicchi: come aveva anticipato Tv Sorrisi e Canzoni, entrambi sono entrare a far parte del cast del programma. Ma in quale ruolo? Chissà che stasera non svelino qualche altre dettaglio, nel salotto del Maurizio Costanzo Show.

MAURIZIO COSTANZO SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 APRILE 2017: OTTIMI GLI ASCOLTI DEL DEBUTTO - Sono stati davvero ottimi gli ascolti della puntata di debutto della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show: la settimana scorsa, giovedì 20 aprile 2017, il talk show ha toccato il 17.43% di share con oltre un milione e 400 telespettatori al seguito. Un risultato davvero molto soddisfacente che, rispetto agli altri programmi di seconda serata, ha permesso alla trasmissione di aggiudicarsi la medaglia d’oro dell’audience. Il successo verrà replicato anche più tardi?

MAURIZIO COSTANZO SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 APRILE 2017: GLI ALTRI OSPITI - Non ci saranno solo Belen Rodriguez, Simona Ventura e Iva Zanicchi all’interno dello studio del Maurizio Costanzo Show oggi in seconda serata. La settimana scorsa il presentatore aveva invitato la giovane Gessica Notaro, che per la prima volta si è mostrata e raccontata davanti alle telecamere: più tardi, Maurizio Costanzo accoglierà invece il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che discuterà proprio dell’incontro avvenuto qualche giorno fa a Bologna con la ragazza di Rimini sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Ma ci sarà spazio anche per la salute, e in particolare per discutere di prevenzione: il Dottor Giuseppe Mucci cercherà di illustrare ai telespettatori come, con un semplice prelievo di sangue, sia possibile fare poi una vera e propria mappatura dei geni in modo da individuare eventuali mutazioni che potrebbero condurre ad un tumore. Uno strumento che, sotto il punto di vista preventivo, potrebbe divenire davvero potente e importante. Infine, Maurizio Costanzo - per la seconda puntata del talk - ha invitato anche gli attori comici Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta e il giovanissimo autore de “Il web mi ha tolto dalla strada” Marco Leonardi.

