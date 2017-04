MI MANDA RAI TRE/ Oggi, giovedì 27 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Mi manda Rai Tre (foto da Facebook)

MI MANDA RAI TRE, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (giovedì 27 aprile 2017) - Salvo Sottile non sarà alla guida di una nuova puntata di Mi manda Rai Tre stasera, giovedì 27 aprile 2017, a partire dalle 21.15: il programma di attualità e servizio pubblico della terza rete nazionale ha concluso il primo ciclo di appuntamenti in prime time sette giorni fa. Anche la pagina Twitter ufficiale del programma aveva fatto i suoi saluti ai telespettatori, con un cinguettio in cui si legge: “Termina questo ciclo di prime serate di #MiMandaRai3. il programma continua ogni giorno h10. Grazie a tutti per averci seguito @salvosottile”.

Il pubblico, dunque, non deve scoraggiarsi perché la trasmissione torna, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 10.00 con nuove puntate sempre sulla stessa rete. Anche oggi, in quella fascia oraria l’appuntamento sarà rinnovato: in prima serata, invece, spazio al film di genere drammatico “Legend”, con Tom Hardy.

© Riproduzione Riservata.