MR ROBOT 2/ Anticipazioni puntata 27 aprile 2017: chi è realmente Ray?

Mr Robot 2, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 27 aprile 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Bomba logica". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Darlene (Carly Chaikin) si presenta a casa di Elliot (Rami Malek) e gli chiede di rimanere insieme per quella notte. Dopo la visione di un film, l'amico le rivela di essere stato licenziato dal lavoro e di essere sotto terapia. Le mostra poi la giacca del padre, che ha conservato nell'armadio ed accetta di indossare una maschera della FSociety. Farfuglia poi qualcosa riguardo alla distruzione della Evil Corp e di avere trovato la strada per entrare nei loro sistemi, ma diventa spaurito quando Darlene gli fa presente di essere atterrita dalle sue parole. La DiPierro (Grace Gummer) invece continua ad indagare sui fondi della vittima, riuscendo a risalire ad alcuni movimenti anomali e riconducibili alla sala giochi. Intanto, Angela (Portia Doubleday) prosegue il corso di autostima, mentre assiste all'arresto di due dirigenti della E Corp. Inizia in quel momento a credere che Price le stia inviando dei segnali. Durante una seduta con Ray (Craig Robinson), Elliot inizia a valutare la possibilità di parlargli di Mr Robot (Christian Slater). In quel momento la visione del padre appare e gli propone di giocare una partita a scacchi. In palio il controllo totale della sua vita: se vincerà potrà stare senza di lui, altrimenti lo confinerà nel vuoto e assumerà il comando. Elliot rivela tutto a Krista (Gloria Reuben) durante una sessione di terapia, in cui la psichiatra gli sconsiglia di giocare.

Darlene invece ha un incontro con l'ex fidanzato della Dark Army, che le rivela l'interesse dell'FBI per la FSociety e della possibilità che uno di loro abbia parlato dell'organizzazione. Dopo aver riflettuto a lungo, quella sera Elliot si addormenta per dare vita alla partita a scacchi con Mr Robot, ma colleziona tre stalli di seguito. Ogni volta che cerca di battere il suo avversario, l'hacker si ritrova al punto di partenza. Non può anticipare anche le proprie mosse. Angela incontra in piena notte Price (Michael Cristofer) ed avanza delle richieste, fra cui anche un avanzamento di carriera, convinta che stia cercando di darle di nascosto un ruolo preciso nella società, ma scopre che si sta sbagliando.

Price nega infatti di averle mandato dei messaggi criptati tramite la causa in corso, come credeva invece la ragazza. Nel frattempo, Elliot riceve una chiamata allarmata da Darlene e decide di presentarsi a casa di Ray, dove accede al suo pc con la scusa di risolvergli un problema. Un secondo uomo viene chiamato perché sorvegli ogni sua minima mossa, mentre Ray raccomanda all'hacker di accedere solo ai files necessari e di non frugare troppo in giro. Grazie al canale criptato che ha sempre usato con la sorella, scopre che cosa sta succedendo e che l'FBI ha un programma di sorveglianza di nome Berenstain. Per riuscire a scoprire cosa sappiano, Elliot accede ai sistemi dei federali.

MR. ROBOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 APRILE 2017, EPISODIO 5 "BOMBA LOGICA" - Grazie al pc di Ray, Elliot è in grado di scrivere il codice per violare i sistemi dei federali. Darlene riferisce invece ad Angela che in cambio del suo aiuto potrà aiutarla a togliere il cd della AllSafe, ma l'amica rifiuta. Intanto, Joanna scopre che il suo contatto potrebbe metterla in una situazione pericolosa e decide di farlo uccidere. Elliot finge in seguito di dover parlare con il precedente tecnico di Ray per potergli mettere a posto il pc. In questo modo scopre da RT che Ray è invischiato in un mercato del sesso che viaggia nel deep web. DiPierro invece continua a fare indagini sulla Dark Army e incontrano il Ministro Cinese per la sicurezza, ovvero WhiteRose. Angela decide alla fine di aiutare Darlene quando il suo ex fidanzato cerca di incastrarla con i federali.

