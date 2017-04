Marco Cartasegna, Uomini e donne

Marco Cartasegna, Uomini e donne, vicino alla scelta: Giorgia o Federica, chi sceglierà? - Marco Cartasegna è il protagonista di queste ultime puntate di aprile di Uomini e donne. Tra una festa ed un ponte, questo mese abbiamo davvero guardato poco la tv e il programma di Maria De Filippi ma per Marco Cartasegna e i suoi colleghi tronisti è arrivato il momento di guardare avanti e decidersi a scegliere. Il mese di maggio sarà l'ultimo per la messa in onda del programma e contando che l'1 maggio ci porterà via un altro giorno di messa in onda, per i giovani il tempo stringe. Marco Cartasegna in questi giorni è finito nei guai per via delle polemiche e del poco spazio che a lui viene dedicato e lo stesso Gianni Sperti ha voluto sottolineare quello che è accaduto proprio nella puntata di ieri. Mentre in studio si tornava sull'argomento e si litigava, su Uomini e donne si accendevano nuovamente i riflettori per una nuova registrazione.

Uomini e donne e i suoi protagonisti ieri pomeriggio hanno dato vita ad una nuova registrazione in cui il tronista ha annunciato di essere pronto a scegliere. Il suo trono sembra ormai arrivato al capolinea e le sue favorite sono Giorgia e Federica. Una delle sue sarà la sua scelta? Marco sembra ancora molto confuso e sicuramente non saranno le ultime esterne che lui ha richiesto a risolvere i suoi dubbi. Sembra che questo non lo fermerà e come lui stesso ha detto nella registrazione di ieri (e che vedremo la prossima settimana), la prossima volta sceglierà. Resta il fatto che la prossima registrazione si svolgerà la prossima settimana e che quindi la scelta potrebbe andare in onda non prima di metà maggio. Riusciremo ad attenere fino ad allora?

