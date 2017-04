Maria De Filippi/ "Morgan? Ha lasciato senza salutarmi!". E la frecciatina a Milly Carlucci...

Maria De Filippi

Maria De Filippi torna a parlare di Morgan: "Non mi ha neppure salutata quando è andato via!" - Era da tempo atteso un chiarimento di Maria De Filippi sulla questione Morgan, ed eccola arrivare in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. La conduttrice di Amici ripercorre la conoscenza avvenuta con Morgan tramite Rudy Zerbi e di come abbia deciso inizialmente di inserirlo come giudice speciale per poi "promuoverlo" a direttore artistico dopo sua specifica richiesta: "Alla fine dico sì. È stata una mia scelta. La rifarei mille volte". Purtroppo le cose non sono andate come sperato - "Morgan pensava fosse sufficiente spiegare la canzone, contestualizzare, farli innamorare del brano. [...] ma quando dovevano andare a cantarla alle prove e lui non c’era, succedeva il disastro" spiega ancora la De Filippi, che svela come al suo addio alla scuola di Amici, Morgan non l'abbia neppure salutata così come non ha salutato i ragazzi della sua ormai ex squadra.

Maria De Filippi, doppia frecciatina a Milly Carlucci: "Sabato vince Ballando così Milly è felice" - MQuando a Maria De Filippi viene chiesta l'opinione sul "cambio di fronte" di Morgan che dopo l'addio ad Amici ha deciso di essere ospite a Ballando con le stelle (ci sarà anche nell'ultima puntata di sabato), la risposta della conduttrice di Amici è stata: "Quando l'ho saputo ho pensato: meglio così, perché lavora. E penso che per lui sia importante. - però non si dice in accordo con il gesto della conduttrice "rivele" - Io al posto di Milly Carlucci lo avrei invitato? No, avrei aspettato un’occasione diversa e non avrei neanche giocato sull’equivoco della 'verità". È proprio per Milly Carlucci la frecciatina finale della De Filippi quando le si chiede una previsione per la battaglia di ascolti di sabato: "Io penso che debba vincere Ballando, visto che è la finale. Così magari Milly è felice. - punzecchia Maria, che conclude ancora più pungente - Anzi no, visto che lei i dati non li guarda. Pensavo vincesse già con la semifinale, ma non è accaduto. Sono certa che accadrà con la finale".

