NIENTE PUO' FERMARCI/ Su Rai 2 il film con Federico Costantini (oggi, 27 aprile 2017)

Niente può fermarci

NIENTE PUO' FERMARCI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - Niente può fermarci, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Luigi Cecinelli nel 2013 costruita come road-movie. Hanno preso parte alle riprese in qualità di attori secondari Gérard Depardieu e Carolina Crescentini mentre i protagonisti sono quattro giovani attori, Federico Costantini, Emanuele Propizio, Guglielmo Amendola e Vincenzo Alfieri. I genitori di questi personaggi sono altri quattro attori rinomati, Serena Autieri, Paolo Calabresi, Massimo Ghini e Gianmarco Tognazzi. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

NIENTE PUO' FERMARCI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film segue le vicende di quattro giovani ragazzi che sono costretti a trascorrere del tempo in una clinica psichiatrica. Ciascuno di loro ha infatti un particolare disturbo, Mattia soffre di narcolessia, si addormenta nei momenti più inaspettati e nelle situazioni peggiori. Guglielmo ha la sindrome di Tourette, una malattia che costringe chi ce l'ha a parlare con toni bruschi e soprattutto con un linguaggio coprolalico, pieno di espressioni colorite, per dirla con un eufemismo. Augusto è affetto da una dipendenza, che nel suo caso ha come oggetto internet. Infine c'è Leonardo, ossessivo compulsivo per tutto ciò che riguarda l'igiene e che patisce ogni contatto umano. Se nella prima parte del film lo spettatore impara a conoscere le peculiarità di questi quattro personaggi, dopo la loro presentazione il regista mette in moto una serie di eventi che permetteranno di giocare con i disturbi in chiave comica e di costruire un itinerario. Infatti i quattro decidono di scappare dalla struttura che li ospita. I responsabili della clinica avvisano i genitori che hanno loro stessi dei caratteri a dir poco particolari e il loro viaggio all'inseguimento dei figli sarà un'occasione di scoperta, impareranno a conoscere lati nascosti dei loro figli. Intanto la fuga dei ragazzi li porta a fare incontri di vario tipo, ciascuno dei quali è per loro un aiuto, un invito a superare le difficoltà. Non mancano poi le avventure amorose, gli incontri, gli scherzi. L'uscita dal guscio in cui sono stati costretti a crescere è pericolosa, ma anche estremamente divertente. La meta da raggiungere è chiara, Ibiza. Gli attori si calano alla perfezione nel ruolo dei quattro protagonisti e permettono al film di scivolare liscio, mettendo in luce il carattere ingenuo che li contraddistingue senza falsità.

© Riproduzione Riservata.