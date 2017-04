Oroscopo di Paolo Fox di oggi 27 aprile 2017 a LatteMiele

Paolo Fox, Oroscopo 27 Aprile 2017 - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 27 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Andiamo ad analizzare i segni zodiacali che si possono considerare flop per la giornata di oggi, giovedì 27 aprile 2017, nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Tra questi c'è sicuramente il segno dei Gemelli che vive una tensione non da poco per l'entrata in opposizione di Saturno. Nonostante la presenza di Giove, che è favorevole, non ci si libererà facilmente di alcuni problemi. Non ci sono sicurezze e quindi bisogna farsi forza nell'affrontare diverse situazioni. Anche lo Scorpione è teso, ma la situazione è molto diversa. In questo caso infatti c'è chi vorrebbe cambiare aria, provare a dare una svolta, e finisce con l'essere arrabbiato per questo motivo. Anche dal punto di vista fisico le cose non vanno al massimo in questo periodo e quindi il consiglio è quello di evitare sempre di affaticarsi e di stancarsi, cercando di affrontare le cose con grande intelligenza.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 27 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP - Passiamo ai segni top per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Tra questi spicca la Bilancia che sicuramente recupera posizioni in questo momento. C'è una buona combinazione astrale e ci si potrebbe riavvicinare verso sabato a una persona a cui si tiene davvero molto. Giove entra nel segno, ma questo non vuol dire che arrivino soluzioni per le situazioni tese. Il fine settimana sarà sicuramente governato da soddisfazioni soprattutto per chi lavora o sta per terminare un progetto davvero molto importante. Il Sagittario si sta lanciando in nuove esperienze e può condividere un viaggio o una vacanza con il partner se ha una storia fissa da tempo. Bisogna evitare però di esagerare perché dal punto di vista fisico qualcosa manca. Il Cancro sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista dell'amore. Si deve evitare però di esagerare quando le situazioni sono complicate e di difficile lettura.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 27 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Torna il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Leone vive un periodo veramente molto polemico, non si riesce a scendere a patti e spesso si finisce per discutere anche con persone che si considerano molto importanti. Questo comunque non toglie che alla fine si possano trovare delle soluzioni. La Bilancia vive una buona combinazione di diverse situazioni e potrà facilmente arrivare anche a delle risposte considerate molto interessanti. I Pesci continuano ad essere molto indecisi sulle scelte da prendere, ma queste giornate devono essere considerate utili per provare a reagire. Ci sarà la possibilità di fare incontri anche molto interessanti e la possibilità che la passione si risvegli grazie a una persona in particolare. Staremo a vedere quali saranno poi le risposte che arriveranno nelle prossime settimane.

