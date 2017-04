PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti: Erri De Luca racconta i salvataggi di migranti (puntata 27 aprile)

Piazzapulita

PIAZZAPULITA,ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 27 APRILE 2017: ERRI DE LUCA RACCONTA I SALVATAGGI DI MIGRANTI - Piazzapulita torna questa sera, giovedì 27 aprile 2017, su La7 dalle 21.10 per offrire ai telespettatori un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Corrado Formigli. In questa puntata si parlerà di migranti, dopo che questa settimana si è parlato dei presunti contatti tra i trafficanti che li trasportano dalle coste libiche e i fiancheggiatori che li aiuterebbero a organizzare il viaggio. Stasera a Piazzapulita Erri De Luca racconterà cosa accade davvero prima dei salvataggi in mare attraverso la sua esclusiva testimonianza. Per capire meglio ascolteremo anche le parole di uno scafista. Nel corso della trasmissione affronteremo poi un altro argomento, sempre legato ai migranti: in Campania queste persone trattate come appestati diventano oro nelle fabbriche di t-shirt dove realizzano, venendo pagati una miseria, capi d’abbigliamento contrassegnati da etichette che riportano la scritta “made in Italy”. Si tratta spesso di abiti che poi vengono venduti a caro prezzo, lucrando sul lavoro di persone trattate come schiavi, costretti in un ingranaggio di sfruttamento infernale. In più in questi posti spesso i datori di lavoro sono anche degli evasori, oltre che degli sfruttatori. Questo è quello che cercheranno di provare i servizi di Piazzapulita, facendo nomi e cognomi come annunciato da Corrado Formigli nel suo post: clicca qui per vederlo.

© Riproduzione Riservata.