Pomeriggio 5, anticipazioni e ospiti puntata 27 aprile: dalla cronaca ad Alessio Lo Passo, e oggi? - Tutto è pronto per una nuova diretta di Barbara D'Urso e del suo Pomeriggio 5. Ancora una volta la conduttrice sembra pronta a lanciare nuovi servizi e nuove esclusive come sempre parlando della cronaca e dei casi ancora più caldi che occupano le prime pagine dei giornali e dei TG in tv. Se ieri Barbara D'Urso è riuscita addirittura a mostrarci le immagini di un'irruzione, oggi cosa ci mostrerà di così esclusivo? In attesa di scoprirlo, siamo sicuri che anche nella nuova puntata ci sarà una seconda parte più leggera dedicata al momento dello spettacolo, alle diete o al gossip e se nei giorni scorsi si è parlato nuovamente di Nord Vs Sud con tanto di messaggio di Flavio Briatore che continua a ribadire che i giovani in Puglia non conoscono le lingue, ieri ampio spazio è stato dato ad Alessio Lo Passo. L'ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, è finito nei guai nei giorni scorsi per via di una presunta estorsione ad un medico chirurgo.

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha raccontato i retroscena di questa vicenda ripercorrendone le tappe. La sua stessa trasmissione è finita in mezzo alla questione visto che proprio nel suo salotto Alessio Lo Passo aveva raccontato delle ferite riportate al naso, precedentemente ritoccato. Proprio in seguito alla questione e al litigio che gli aveva procurato quelle ferite, Alessio Lo Passo sembra che sia tornato dal chirurgo per chiedere i danni e per avere un altro intervento a titolo gratuito minacciando di distruggere lo studio. Oggi si tornerà sull'argomento?

