POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO/ Su Rai Movie il film di Jon Avnet (oggi, 27 aprile 2017)

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola "cult" degli anni Novanta che nel tempo ha ispirato altre opere sulla sua falsariga. La regia è stata curata da Jon Avnet mentre nel cast sono presenti due attrici da Premio Oscar (Jessica Tandy e Kathy Bates) che si basa su di un celebre romanzo di Fannie Flagg, "Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop" (1987). "Pomodori verdi fritti alla fermata del treno" non è al primo passaggio televisivo visto il successo che ha riscosso sin dalla sua uscita e può essere collocato nel filone dei film drammatici a forti tinte "rosa", dato che ruota attorno alla figura di due donne e di una famosa ricetta che dà il titolo all'opera. Come accennato, nella pellicola di Avnet (rimasta, ad oggi, il capolavoro indiscusso del regista di New York) figurano due attrici che all'epoca erano state da poco insignite dell'Oscar, vale a dire Jessica Tandy (che interpreta Ninny Threadgoode) e Kathy Bates (Evelyn Couch), accanto a loro figurano anche Mary-Louise Parker (Ruth Jamison), Mary Stuart Masterson (Idgie Threadgoode) e Gailard Sartain (Ed Couch). Ma vediamo ora nel dettaglio la trama del film.

POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Ambientato negli anni trenta in uno Stato del Sud degli Stati Uniti, il film porta in scena le vicende di due generazioni di donne, unite tra di loro da saldi rapporti di amicizia, se non proprio di vero amore, e accomunate da diverse problematiche personali. Ruth Jamison e Idgie Threadgoode sono le due proprietarie del "Whistle Stop Cafè", locale rinomato anche per via di un piatto a base di pomodori fritti, la storia delle due donne, caratterizzate dal desiderio di affrancarsi rispettivamente dal proprio marito e dalla famiglia, viene narrata anni dopo da Ninny Threadgoode, anziana ospite di una casa di riposo, a Evelyn Couch che si è recata nella struttura assieme al marito. Ninny racconta ad Evelyn della tormentata relazione tra Ruth ed Edgie e delle varie storie che, un tempo, animavano la comunità di Whiste Stop, nel quale l'amore tra le due donne era contrastato dalla mentalità gretta degli altri residenti. Attraverso l'appassionato racconto di Ninny (che si rivelerà essere Idgie oramai anziana), Evelyn comincia ad empatizzare con la commovente vicenda, fino al suo tragico finale.

