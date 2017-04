Nek (LaPresse)

RADIO ITALIA LIVE 2017, NEK PROTAGONISTA DELLA TERZA PUNTATA: IL TOUR IN PARTENZA (OGGI, 27 APRILE) - Serena Rossi alla guida di una nuova puntata del Radio Italia Live 2017: il terzo appuntamento prenderà il via stasera sia su Real Time, che - naturalmente - su Radio Italia e Radio Italia tv, e avrà il cantate di Sassuolo Nek al centro delle scene, pronto a raccontarsi ai microfoni della presentatrice e ad esibirsi davanti al pubblico. Il suo ultimo album, “Unici”, è stato anticipato dal singolo “Uno di questi giorni” nel maggio 2016 ed è uscito il 13 settembre scorso. A brevissimo l’artista darà il via al Tour che lo porterà a toccare diverse tappe sul suolo italiano, compresa la splendida cornice dell’Arena di Verona. Si parte il 29 aprile da Bologna, per chiudere il 22 agosto con la data di Lignano Sabbiadoro. Qualche giorno fa, Nek ha postato su Facebook un video divertentissimo in cui lo si sente chiedere ai suoi collaboratori - una volta arrivati al palazzetto - di aprire uno dei bauli, dal contenuto prezioso. Quando si solleva il coperchio, viene fuori proprio lui, che ammette di essere finalmente arrivato e pronto per le prove del live: chi si è già aggiudicato uno dei biglietti?

In attesa di ritrovarlo sul palco, dunque, il pubblico di Real Time potrà gustarselo in prima serata: di recente, Nek ha festeggiato anche un altro traguardo. Il video di “Freud” - l’ultimo singolo rilasciato, al quale ha lavorato al fianco di J-Ax - ha raggiunto un milione di views. “È vero che ‘L’amore non ha manuale di istruzioni…’ ma sulla psicologia se ne scoprono di cose, vero J-Ax? E il video di #Freud supera il milione di views!” ha scritto Nek su Facebook per festeggiare, condividendo uno scatto dove appare al fianco del collega e amico.

