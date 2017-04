ROLE MODELS/ Su Italia 1 il film con Seann William Scott (oggi, 27 aprile 2017)

Role models

ROLE MODELS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - Role models, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 23.25. Una commedia del 2008 diretta dal regista David Wain e interpretata da Seann William Scott nel ruolo di Wheeler e da Paul Rudd in quello di Danny. Il cast include anche Christopher Mintz-Plasse, Elizabeth Banks, Bobb'e J. Thompson e Jane Lynch. Il film Role Models è stato molto apprezzato dalla critica per la sensibilità con cui riesce ad affrontare tematiche delicate, come il bullismo, l'adolescenza e tutti i problemi legati a quegli anni difficili. La produzione di Wain, tuttavia, non rinuncia ai momenti divertenti e si rivela profonda e leggera al tempo stesso. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROLE MODELS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - I due protagonisti, Danny e Wheeler, promuovono nelle scuole una bevanda chiamata Minotaur, ma il primo svolge il proprio lavoro in maniera svogliata e disinteressata, del resto, è stato da poco lasciato dalla fidanzata Beth a causa di una proposta di matrimonio avventata. Wheeler è più entusiasta, ma il suo modo di vivere alla giornata e il suo carattere immaturo gli condizionano non poco l'avvenire. Un giorno, i due vengono coinvolti in una rissa e per non essere arrestati, devono prestare delle ore di servizio volontario presso un centro per ragazzi problematici. A Wheeler viene assegnato Ronnie, ragazzino con precedenti di bullismo, Danny invece, deve lavorare con Augie, appassionato di giochi di ruolo. All'inizio i rapporti sono difficili, ma con il passare del tempo i quattro stringono una salda amicizia. Ronnie si appassiona alla band preferita di Wheeler, i Kiss, mentre Danny entra a far parte di un gruppo di gioco di ruolo fondato da Augie, chiamato LAIRE. Il percorso di crescita non riguarda soltanto i due ragazzi, ma anche e soprattutto Wheeler e Danny, i quali maturano grazie all'esperienza presso il centro e imparano a osservare la vita da punti di vista diversi. I litigi non mancano, così come le riconciliazioni, tra cui quella finale tra Danny e la fidanzata Beth, la quale si dimostra pronta a perdonare il suo compagno.

