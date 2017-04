Raz Degan e l'aggressione al paparazzo/ Andrea Franco a Pomeriggio 5 torna a parlare della vicenda: i dettagli

Raz Degan aggressione paparazzo (articolo)

Raz Degan, a Pomeriggio 5 si torna a parlare dell'aggressione al paparazzo Andrea Franco: ecco la vicenda - Torna attuale il caso iniziato circa otto anni fa e conclusosi lo scorso anno che ha avuto come protagonista Raz Degan. Se ne parla a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso che in studio ha invitato non il regista e attore israeliano nonchè vincitore dell'Isola dei Famosi - che pare non abbia voluto accettare i vari inviti della D'Urso - ma il paparazzo che ha sporto denuncia. Facciamo un passo indietro e ricordiamo infatti ciò che è accaduto nel 2009, quando il paparazzo Andrea Franco si era appostato per "beccare" Paola Barale con Raz Degan che, accortosi della sua presenza e infastidito l'ha poi aggredito, rischiando di rompergli una gamba. A salvarlo fu Emilio Fede con la sua scorta, presente per caso sulla scena dell’aggressione. La storia è finita poi su Novella2000 e ha portato Franco a denunciare Degan per minacce e lesioni. Causa poi vinta lo scorso anno con tanto di risarcimento di circa 4.7000 euro da parte di Raz Degan.

Andrea Franco a Pomeriggio 5 torna a parlare dell'aggressione di Raz Degan: ecco tutti i dettagli della vicenda - Intervistato dopo l'accaduto, come riporta Repubblica, il paparazzo Andrea Franco aveva così raccontato l'accaduto: "Era buio e quindi pensavo fosse impossibile notarmi. - dichiara facendo riferimento all'appostamento fatto per fotografare Degan e la Barale - Invece Raz Degan si è reso conto che lo stavo fotografando. È come sparito dalla scena e all’improvviso me lo sono ritrovato che urlava a fianco della mia auto. - e aggiunge - Poi si è fermato, ha fatto il giro dell’auto, se l’è presa con il mio assistente che era al volante, quindi è tornato alla carica da me. Ha aperto la portiera e, come io ho fatto per scendere, me l’ha chiusa sulla gamba". Oggi il paparazzo torna a parlare dell'accaduto, a distanza di anni, nello studio di Pomeriggio 5, raccontando alla D'Urso quelli che probabilmente sono dettagli inediti della vicenda.

© Riproduzione Riservata.