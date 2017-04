SPEED 2 - SENZA LIMITI/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock e Jason Patric (oggi, 27 aprile 2017)

Speed 2 - Senza limiti, film prima serata

SPEED 2 - SENZA LIMITI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - Speed 2 - Senza limiti, il film inn onda su Rete 4 oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e thriller dal titolo originale Speed 2: Cruise Control, è stata prodotta negli Stati uniti nel 1997 da Jan de Bont che si è anche occupato della regia su un soggetto che è stato scritto da Graham Yost mentre nel cast invece, figurano attori del calibro di Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Joe Morton, Temuera Morrison e Brian McCardie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SPEED 2 - SENZA LIMITI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una giovane donna di nome Annie Porter (Sandra Bullock) felicemente fidanzata con Alex Shaw (Jason Patric) un coraggioso e bravo agente di polizia che lavora a Venice Beach e grazie al quale Annie ha trovato quella serenità che tanto desiderava. Tra i due giovani ragazzi vi è molto feeling e passione, cosicché un giorno Alex fa una bellissima sorpresa a Annie regalandole due biglietti per una splendida ed entusiasmante crociera ai Caraibi a bordo di una nave molto importante e lussuosa, la Seabourn Legend. In realtà però quella di Alex più che una sorpresa è un modo per farsi perdonare da Annie la quale è venuta da poco a conoscenza della reale tipologia di lavoro di Alex che aveva sempre in qualche modo sviato il discorso non informandola del fatto che facesse parte di una squadra speciale della polizia, ed ossia la sezione anticrime ma solo per non farla preoccupare inutilmente. L’intento di Alex riesce perfettamente, Annie accetta questa splendida sorpresa e i due partono all’insegna di questa meravigliosa crociera. Tutto sembra procedere per il meglio, ma presto, Annie e Alex dovranno fare i conti con un cattivo scherzo del destino. Infatti un certo John Geiger (Willem Dafoe) ed ossia l’uomo che ha progettato e creato l’intero software del computer di bordo della nave è molto frustrato per una serie di vicissitudini e per alcuni torti subiti e così deciderà di mettere in piedi un piano per vendicarsi. Per Alex e Annie quella che doveva essere una meravigliosa e splendida crociera si rivelerà un’esperienza davvero traumatica ed incredibile in cui si troveranno in pericolo di vita insieme a tutti gli altri passeggeri della Seabourn Legend.

