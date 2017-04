STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Adaline - L'eterna giovinezza e Emigratis (giovedì, 27 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 27 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 27 aprile 2017, la programmazione dei canali Mediaset, propone ai suoi telespettarori un'ampia scelta di programmi tra intrattenimento, film e serie tv. Canale 5 manderà in onda in prima tv il film The Age of Adaline, Italia 1 sarà invece occupata dall'intrattenimento comico di Emigratis 2. Aria di thriller su Rete 4 che trasmetterà un film con Sandra Bullock, spazio anche alle serie tv, con la decima stagione di Bones, e all'intrattenimento musicale con 'Albano - Una voce nel sole'. Gli appassionati dell'horror potranno festeggiare anche per la messa in onda di 'The final destination'. Il programma più visto della serata, potrebbe esserre l'intrattenimento di Italia 1 Emigratis 2 che eccezionalmente andrà in onda in prima serata per l'ultima puntata. Emigratis, anche in questa seconda stagione, ha ottenuto ascolti sopra la media, classificandosi come uno dei programmi più seguiti nella seconda serata di Mediaset. Ora,ha la possibilità di aggiudicarsi addirittura la fascia del prime time. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione Mediaset-

The Age of Adaline, pellicola del 2015 firmata dal regista Lee Toland Krieger, è la scelta su cui Canale 5 si basa per per poter competere con la seconda puntata di Tutto può succedere, in onda su Rai Uno con la seconda stagione. Il cast del film è impreziosito da Blake Lively (la protagonista), Harrison Ford, Michiel Huisman, Ellen Burstyn e Kathy Baker. In Italia, il film è uscito nelle sale cinematografiche per la prima volta il 23 aprile di due anni fa. Ultimo appuntamento da non perdere per la seconda stagione di Emigratis. Pio e Amedeo proseguono il loro viaggio alla ricerca di nuove vittime (definite così in maniera simpatica). Dal promo della puntata sappiamo che il finale della seconda serie di Emigratis prevede gli incontri tutti da ridere con l'ex commissario tecnico dell'Italia Antonio Conte, ora allenatore del Chelsea, di Bebe Vio, l'atleta paralimpica protagonista assoluta delle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Nancy Dell'Olio (ex compagna di Sven Goran Eriksson). Su Rete 4 sarà protagonista Sandra Bullock con il film Speed 2 - Senza limiti, del regista Jan De Bont, per il quale sono stati spesi qualcosa come 110 milioni di dollari. Jason Patrick, William Dafoe e Christine Firkins vanno a completare il cast del film uscito per la prima volta negli Stati Uniti nell'ormai lontano 1997. La pellicola è il seguito di Speed, e racconta del tragico viaggio sulla crociera di Annie Porter e del fidanzato Alex Shaw. La seconda serata delle reti Mediaset sarà caratterizzata da un nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Di recente, lo storico salotto del marito della De Filippi ha ospitato il vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi Raz Degan, che ha avuto parole molto dure contro l'altro ospite della puntata, il dietologo Alberico Lemme. Su Italia 1, dopo l'ultima puntata di Emigratis, in onda il film Role Models con protagonista femminile Elisabeth Banks. Su Rete 4 infine la seconda serata è occupata dal film Psycho di Gus Van Sant (remake del capolavoro di Hitchcock). Nelle altre reti Mediaset ci attendono 3 film. Su La 5 'Boygirl...questione di sesso' (commedia di Nick Hurran), su Italia 2 l'horror 'The final destination', mentre su Iris il film di fantascienza di Robert Zemeckis 'Contact'. Infine, su Top Crime nuovo appuntamento con la decima stagione di Bones, e su Mediaset Extra un tributo ad Albano con la riproposizione di 'Una voce nel sole'.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21:10 Adaline - L'eterna giovinezza, film drammatico

Italia 1 ore 21:10 Emigratis 2, intrattenimeto

Rete 4 ore 21:15 Speed 2 - Senza limiti, film thriller

La5 ore 21:10 - Boygirl - Questione di sesso, film commedia

Mediaset Extra ore 21:15 Albano - Una voce nel sole, intrattenimento

Top Crime ore 21:10 Bones x, serie tv poliziesca

Iris ore 21:00 Contact, film fantastico

© Riproduzione Riservata.