STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tutto può succedere e NEMO Nessuno escluso (giovedì, 27 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 27 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 27 aprile 2017, il palinsesto Rai si presenta molto ricco di programmi e vari nel genere, si parte dalla serie tv con la seconda stagione di 'Tutto può succedere', al talk show di Rai Due. Spazio anche a tanti film di qualità, che verranno trasmessi su Rai Movie e Rai Quattro. Ci sarà anche la possibilità di lasciarsi trasportare dalla forza dell'arte su Rai Cinque. Non dimentichiamo poi altre serie tv su Rai Premium e la programmazione della prima serata su Rai Tre, dove sarà trasmesso un film uscito di recente al cinema. Quale sarà il programma più visto? Storicamente, Rai Uno riesce sempre a portarsi a casa facilmente la serata. Sulla carta, non dovrebbero esserci problemi nemmeno stavolta. Il ritorno della seconda serie di Tutto può succedere, la scorsa settimana, aveva fatto registrare lo share del 18 per cento, andando a conquistare così la prima serata non soltanto dei canali Rai ma anche dei rivali Mediaset. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, come detto, spazio al secondo episodio della serie Tutto può succedere 2. Secondo le anticipazioni della serie tv del primo canale Rai assisteremo al successo di Ambra in campo musicale, grazie anche alla figura di Samuel Bersani. Intanto, la signora Ferraro dovrà decidere, nel corso del prossimo appuntamento, se dare o meno fiducia all'ex marito, che dopo essere tornato a Roma vuole riprendersi in mano la vita passata, inclusa l'ex consorte. Ci riuscirà? Entusiasta del ritorno del padre è Elia, il quale è alle prese con il problema del bullismo, vittima di alcuni ragazzi violenti presenti nella scuola che frequenta. Su Rai Due torna l'appuntamento con Nemo nessuno escluso. Nella puntata scorsa, ospite in studio, tra gli altri, anche il parlamentare Antonio Razzi, tornato di recente dalla sua visita istituzionale in Nord Corea.

Prima di partire, una sua intervista ad Un giorno da pecora, su Radio 1, in merito alla volontà di intercedere con il presidente nordcoreano per la pace, aveva fatto scalpore. Il rientro in Italia è stato 'soft'. Su Rai 3 la prima serata sarà occupata da Legend, il film, opera del regista Brian Helgeland, è uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane nel 2015. Nel cast sono presenti Tom Hardy, Emily Browning, Taron Egerton, Duffy e Colin Morgan. La storia è ambientata nell'East Est di Londra, con protagonisti i fratelli Kay, entrambi interpretati da Tom Hardy per l'appunto. Da sottolineare la presenza nel cast della cantante britannica Duffy.

La seconda serata delle prime tre reti Rai sarà composta dall'appuntamento tradizionale su Rai Uno di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa (probabilmente si parlerà dell'esito del primo turno delle elezioni francesi e delle imminenti primarie del Partito democratico, con la sfida tra Renzi, Orlando ed il governatore della Puglia Michele Emiliano). Su Rai Due, alle 23.30, il film Niente può fermarci, del regista Luigi Cecinelli (Gerard Depardieu nel cast), ed infine TG3 Linea Notte sul terzo canale. Vice, una pellicola del 2015 del regista Brian Miller, intratterà i telespettatori di Rai 4. Su Rai Movie invece la commedia di Jon Avnet intitolata Pomodori verdi fritti alla fermata del treno (1991). La pianista di fama internazionale Beatrice Rana dà appuntamento a tutti su Rai 5 con lo spettacolo 'Variazioni Goldberg'. Infine, su Rai Premium tre nuovi episodi della prima stagione della serie televisiva statunitense 'Tradimenti'.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21:25 Tutto può succedere, fiction

Rai Due ore 21:20 NEMO Nessuno escluso

Rai Tre ore 21:15 Legend, film thriller

Rai Quattro ore 21:10 Vice, film fantascienza

Rai Cinque ore 21:15 Beatrice Rana: Variazioni Goldberg

Rai Movie ore 21: 20 Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, film commedia

Rai Premium ore 21:20 Tradimenti - Ossessioni

