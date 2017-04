STEFANO DE MARTINO/ News, cosa bolle in pentola per lui? (Oggi, 27 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: COSA BOLLE IN PENTOLA PER IL BALLERINO NAPOLETANO? – Calma piatta nella vita sentimentale di Stefano De Martino. Mentre le sue ex fanno progetti di vita con i nuovi partner, il ballerino napoletano non ha alcuna intenzione di tuffarsi in una nuova storia d’amore. Da quando si è separato da Belen Rodriguez, la donna che gli ha regalato la cosa più bella e preziosa del mondo, il piccolo Santiago, Stefano non ha più avuto fidanzate ufficiali. A differenza dell’ex moglie che sta mettendo su casa con Andrea Iannone, il suo nuovo compagno da cui potrebbe presto decidere di avere un figlio, Stefano De Martino risulta ancora ufficialmente single. Sui suoi profili social non ci sono foto che facciano pensare a clamorose novità sentimentali per la gioia delle fans che possono così sperare di poter guarire il cuore del ballerino.

Anche chi sperava in un ritorno di fiamma con Emma Marrone dovrà rassegnarsi. La cantante salentina, infatti, è stata beccata insieme a Riccardo Scamarcio e, ad oggi, non ci sono indizi che facciano pensare ad una riconciliazione tra Emma e Stefano. Insomma, mentre le sue ex vanno avanti, Stefano De Martino sembra avere tempo solo per il piccolo Santiago. Sarà ancora così per molto tempo o starà semplicemente aspettando la persona giusta?

