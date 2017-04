STRISCIA LA NOTIZIA / Anticipazioni: Tapiro d'oro a Morgan e Luca Abete torna sui disagi abitativi

striscia la notizia

Striscia la notizia anticipazioni puntata 27 aprile e news: Tapiro d'oro a Morgan e Luca Abete torna sui disagi abitativi - Anche per Striscia la Notizia sta per arrivare il momento di chiudere i battenti di questa settimana in cui le novità e i servizi interessanti non sono mancati. Ficarra e Picone torneranno alla consuzione del tg satirico dell'access prime time di Canale 5 e lo faranno con una nuova puntata che arriverà dopo la consegna del tapiro d'oro ieri a Morgan per via di quello che è successo ad Amici nelle scorse settimane.

Come sempre Striscia la Notizia non riesce solo a farci sorridere e a regalarci servizi più o meno serie tra imitatori e striscioni, ma anche riflettere e pensare. Ancora una volta a fare il "lavoro sporco" ci pensa Luca Abete. L'inviato di Striscia spesso è finito nei guai per via del suo lavoro in realtà difficile e complicate e anche questa volta torna ad occuparsi di disagi abitativi portando a galla la vita sconcertante di alcune famiglie di Castello di Cisterna. Le persone sono costrette a vivere all’interno di un mercatino rionale comunale completato da anni ma mai messo in funzione. Per via di una serie di "disguidi" sembra che le famiglie debbano vivere in quelli che erano destinati a diventari dei box commerciali ma che, in realtà, sono appartamenti con bagno, camere da letto e cucina.. Luca Abete ha raccolto le parole degli occupanti e le loro dichiarazioni, come andrà a finire questa storia?

